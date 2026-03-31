27 vjet nga Masakra e Pastaselës, kujtohen 106 viktimat e pafajshme

Sot janë bërë 27 vjet nga Masakra e Pastaselës së Rahovecit, një nga krimet më të rënda të luftës në Kosova, ku më 31 mars 1999 u vranë 106 civilë të paarmatosur – fëmijë, gra, pleq dhe burra.
Banorë të fshatit Pastaselë, por edhe nga zonat përreth si Guri i Kuq, Zatriq, Polluzhë, Kaznik, Kramovik, Çifllak dhe Senoc, si dhe nga komunat e Klinë dhe Malishevë, kishin gjetur strehim në këtë fshat për t’i shpëtuar dhunës dhe krimeve që po kryheshin në Rahovec dhe në mbarë vendin.
Përkujtimi i kësaj masakre shërben si rikujtim i dhimbshëm i vuajtjeve të popullsisë civile gjatë luftës, ndërsa institucionet dhe qytetarët vazhdojnë të kërkojnë drejtësi për viktimat dhe ndëshkimin e përgjegjësve.
Në këtë përvjetor, u theksua se kujtesa historike dhe nderimi për të rënët mbeten detyrim i përhershëm, ndërsa mesazhi për drejtësi dhe paqe vazhdon të jetë i fortë.
Lavdi e përjetshme të gjithë të rënëve të luftës./PrizrenPress.com/
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/