Përkujtohen dëshmorët Hidajet Mazreku dhe Fatmir Krasniqi në 27-vjetorin e rënies

Në 27-vjetorin e rënies heroike, janë përkujtuar dëshmorët e kombit, Hidajet Mazreku dhe Fatmir Krasniqi, të cilët dhanë jetën për lirinë e Kosovës.
Me këtë rast, kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, së bashku me përfaqësues institucionalë, përfaqësues të Organizatave të dala nga lufta e UÇK-së (OVL e UÇK-së), në krye me Metush Kryeziun, familjarë të dëshmorëve, bashkëluftëtarë dhe qytetarë, kanë bërë homazhe në nderim të jetës dhe veprës së tyre.
Në fjalën e tij, kryetari Kastrati theksoi se sakrifica e dëshmorëve mbetet themeli mbi të cilin është ndërtuar liria dhe shteti i Kosovës. Ai u shpreh se kujtimi për ta do të jetë i përhershëm dhe një obligim institucional e kombëtar për të ruajtur dhe kultivuar vlerat për të cilat ata ranë.
Edhe përfaqësuesit e OVL-së së UÇK-së vlerësuan lart kontributin dhe heroizmin e dëshmorëve Mazreku dhe Krasniqi, duke nënvizuar rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike dhe përcjelljes së saj te brezat e rinj.
Në shenjë nderimi, u vendosën kurora lulesh pranë varreve të dëshmorëve, ndërsa të pranishmit u përkulën me respekt para sakrificës së tyre sublime për atdheun./PrizrenPress.com/
