7.8 C
Prizren
E martë, 31 Mars, 2026
type here...

Lajme

Përkujtohen dëshmorët Hidajet Mazreku dhe Fatmir Krasniqi në 27-vjetorin e rënies

By admin

Në 27-vjetorin e rënies heroike, janë përkujtuar dëshmorët e kombit, Hidajet Mazreku dhe Fatmir Krasniqi, të cilët dhanë jetën për lirinë e Kosovës.

Me këtë rast, kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, së bashku me përfaqësues institucionalë, përfaqësues të Organizatave të dala nga lufta e UÇK-së (OVL e UÇK-së), në krye me Metush Kryeziun, familjarë të dëshmorëve, bashkëluftëtarë dhe qytetarë, kanë bërë homazhe në nderim të jetës dhe veprës së tyre.

Në fjalën e tij, kryetari Kastrati theksoi se sakrifica e dëshmorëve mbetet themeli mbi të cilin është ndërtuar liria dhe shteti i Kosovës. Ai u shpreh se kujtimi për ta do të jetë i përhershëm dhe një obligim institucional e kombëtar për të ruajtur dhe kultivuar vlerat për të cilat ata ranë.

Edhe përfaqësuesit e OVL-së së UÇK-së vlerësuan lart kontributin dhe heroizmin e dëshmorëve Mazreku dhe Krasniqi, duke nënvizuar rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike dhe përcjelljes së saj te brezat e rinj.

Në shenjë nderimi, u vendosën kurora lulesh pranë varreve të dëshmorëve, ndërsa të pranishmit u përkulën me respekt para sakrificës së tyre sublime për atdheun./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
27 vjet nga Masakra e Pastaselës, kujtohen 106 viktimat e pafajshme

Më Shumë

Lajme

Përkujtohet dëshmori Xhevdet Morina në 27-vjetorin e rënies

Në 27-vjetorin e rënies heroike është përkujtuar dëshmori i kombit, Xhevdet Qazim Morina, i cili ra më 30 mars 1999 gjatë luftimeve në vendin...
Sport

Kosova mbyll stërvitjet zyrtare, gati për duelin vendimtar ndaj Turqisë

Kombëtarja e Kosovës ka përmbyllur seancën e fundit stërvitore para finales së “play-off”-it ndaj Turqisë, që zhvillohet nesër në ora 20:45 në stadiumin Stadiumi...

Latifi përkujton 49 martirët e Brestocit në 27-vjetorin e rënies

Nisin punimet për rregullimin e rrugëve në lagjen “2 Korriku” në Prizren

Arrestohet në Prizren një 50-vjeçar, ishte në kërkim dhe i dënuar për mashtrim

Sonte Sllovaki-Kosovë

Asgjësohet një mjet i dyshuar i pashpërthyer në një fushë të Rahovecit

Donacion i ri për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në Rahovec

101 vjet nga vrasja e Bajram Currit, figura që la gjurmë në historinë kombëtare

Rahoveci “trondit” Gjakovën, fitore gjigante për mbijetesë

FFK thirrje tifozëve: Bëhu zëri i historisë, sonte është momenti!

Suhareka synon forcimin e bashkëpunimit ndërkomunal me Fellbach dhe Meissen

Sëpata 8,000-vjeçare e Neolitit ruhet në Muzeun Arkeologjik të Prizrenit

27 vjet nga masakra e familjes Berisha në Suharekë

Sytë e gjithë shqiptarëve në Varshavë

Drini i Bardhë kërkon të forcojë pozitën ndaj Kosovës VR

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne