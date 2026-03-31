Kosovës i rrëshqet ëndrra nga duart, Turqia shkon në Botëror

By admin

Kosovo ka pësuar një humbje të dhimbshme 0-1 ndaj Turiqsë në finalen e “play-off”-it për kualifikim në Kupën e Botës, duke i dhënë fund ëndrrës për një paraqitje historike në skenën më të madhe të futbollit.

Ndeshja u vendos nga një moment i vetëm vendimtar në pjesën e dytë. Në minutën e 53-të, Kerem Aktürko?lu realizoi golin e vetëm të takimit. Ky moment rezultoi fatal për Kosovën, e cila deri atëherë tregoi performancë e jashtëzakonshme në pjesën e parë.

Kosova iu afrua golit në disa raste premtuese, përfshirë një goditje të rrezikshme nga Fisnik Asllani, për të cilën portieri turk reagoi me një ndërhyrje vendimtare. Edhe Vedat Muriqi pati një mundësi të mirë, por goditja e tij përfundoi mbi portë.

Në pjesën e dytë, Kosova u përpoq të reagojë përmes zëvendësimeve dhe presionit ofensiv. Edon Zhegrova dhe Milot Rashica u aktivizuan për të shtuar kreativitetin në sulm, por mungesa e saktësisë në finalizim dhe organizimi mbrojtës i Turqisë bënë që rezultati të mbetej i pandryshuar.

Në minutat e fundit, përpjekjet e Kosovës u intensifikuan, por pa sukses konkret. Një goditje nga distanca e Lumbardh Dellovës përfundoi shumë afër portës.

Me këtë humbje, Kosova mbetet jashtë Kupës së Botës, duke humbur një mundësi të artë për të shkruar histori.

Previous article
Përkujtohen dëshmorët Hidajet Mazreku dhe Fatmir Krasniqi në 27-vjetorin e rënies
Next article
Kosova ishte afër Botërorit, Ismet Kryeziu i KDI-së nuk e përballon humbjen, ia plas vajit

Më Shumë

Lajme

Gjenden mbetje të eshtrave në Rahovec, dyshohen se i përkasin një personi të zhdukur gjatë luftës

Mbetje eshtërore që dyshohet se i përkasin së paku një personi të zhdukur gjatë luftës, janë gjetur gjatë gërmimeve në Rahovec. Mbetjet eshtërore janë dërguar...
Lajme

Kuvendi i Malishevës miraton planin e punës, listën e pronave dhe shqyrton financat

Kuvendi i Komunës së Malishevë, nën drejtimin e kryesuesit Fatmir Ademaj, ka mbajtur mbledhjen e dytë të rregullt për këtë vit, ku janë trajtuar...

Drini i Bardhë kërkon të forcojë pozitën ndaj Kosovës VR

Ismet Munishi ‘braktis’ studiot: Kosovë–Turqi shijohet me zemër, jo me mikrofon

Masakra e Krushës së Madhe, Latifi: Rrënjët e lirisë thellohen nga gjaku që u derdh

Liria lëshon fitoren në Istog

Nis seanca në Apel në rastin e Dibran Hoxhës

Bashkimi kërkon fitoren e dytë në Play-off ndaj Prishtinës

27 vjet nga masakrimi i 243 shqiptarëve në Krushë të Madhe

P.C Prizreni shpallet kampion i stinorit të rregullt me fitore bindëse

Prizreni i heshtur pas humbjes së Kosovës

Ukaj: Nuk rritet asnjë tarifë ndërtimore në Prizren

Presidentja Osmani dekoron SHKA “Malësorin” nga Gjonaj i Hasit

101 vjet nga vrasja e Bajram Currit, figura që la gjurmë në historinë kombëtare

Zymi i Hasit merr Planin e Menaxhimit për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe zhvillimin e turizmit

“Shpërthen” Drini i Bardhë, spektakël në Gjonaj

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

