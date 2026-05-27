Zyrtare: Divine Myles i bashkohet Bashkimit

Bashkimi po vazhdon ndërtimin e skuadrës për sezonin e ri, ndërsa në mbrëmjen e sotme ka zyrtarizuar edhe afrimin e basketbollistit amerikan Divine Myles.
“Mirë se vjen, Divine Myles!”, ka njoftuar klubi prizrenas në prezantimin e përforcimit më të ri të skuadrës, raporton PrizrenPress.
Myles bëhet një tjetër transferim i portokallinjëve pas afrimit të Adrio Bailey, derisa Bashkimi po vazhdon kompletimin e ekipit për edicionin e ri. Më herët, klubi ka konfirmuar edhe vazhdimin e bashkëpunimit me Valon Bunjakun, Lejson Zeqirin dhe Shannon Shorter./PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren