Një qytet, një derbi, një betejë: Liria – Prizreni sot luhet pa shikues

Derbi i qytetit mes Lirisë dhe Prizrenit zhvillohet sot në kuadër të Ligës së Parë, pa praninë e tifozëve.
Ndeshja zhvillohet me fillim nga ora 15:00, në stadiumin “Përparim Thaçi”, raporton PrizrenPress.
Në renditjen aktuale, Liria ndodhet në vendin e gjashtë me 50 pikë dhe mbetet në garë për objektivin e ngritjes në renditje dhe afrim me zonën që dërgon në Superligë, ndërsa Prizreni është në fund të tabelës dhe po lufton për mbijetesë në Ligën e Parë.
Ndeshja pritet të sjellë rivalitet të madh lokal, pavarësisht mungesës së tifozëve në tribuna.
“Një qytet. Një derbi. Një betejë.” është mesazhi i këtij takimi./PrizrenPress.com/
