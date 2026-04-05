Një qytet, një derbi, një betejë: Liria – Prizreni sot luhet pa shikues

Derbi i qytetit mes Lirisë dhe Prizrenit zhvillohet sot në kuadër të Ligës së Parë, pa praninë e tifozëve.

Ndeshja zhvillohet me fillim nga ora 15:00, në stadiumin “Përparim Thaçi”, raporton PrizrenPress.

Në renditjen aktuale, Liria ndodhet në vendin e gjashtë me 50 pikë dhe mbetet në garë për objektivin e ngritjes në renditje dhe afrim me zonën që dërgon në Superligë, ndërsa Prizreni është në fund të tabelës dhe po lufton për mbijetesë në Ligën e Parë.

Ndeshja pritet të sjellë rivalitet të madh lokal, pavarësisht mungesës së tifozëve në tribuna.

“Një qytet. Një derbi. Një betejë.” është mesazhi i këtij takimi./PrizrenPress.com/

Më Shumë

Lajme

Kastrati: Synojmë që Malisheva të bëhet komuna më e pastër në vend

Ka nisur aksioni njëmujor për pastrimin e ambientit në Komunën e Malishevës, me moton “Për Malishevën e pastër”, i cili do të zgjasë gjatë...
Fokus

Tatimi në pronë për vitin 2026 në Prizren del në pagesë – qytetarët ftohen të respektojnë afatet

Komuna e Prizrenit, përmes Drejtorisë për Buxhet dhe Financa dhe Zyrës së Tatimit në Pronë, ka njoftuar se faturat e tatimit në pronë për...

Martohet djali i heroit të Kosovës, Fetah Gega

Angazhohen asistentë të rinj për nxënësit me nevoja të veçanta në Suharekë

QRTK në Prizren uron besimtarët e krishterë për festën e Pashkëve

A do t’ia prishë Rahoveci ecurinë Trepçës këtë fundjavë?

Qau pas humbjes ndaj Turqisë, Kryeziu: Për gjeneratën time, Kosova s’është vetëm ekip por histori, sakrificë e krenari

Komuna e Prizrenit paralajmëron aksion për largimin e mallrave pa leje nga hapësirat publike

Qeveria merr vendim për pagën e 13-të

Përkujtohen dëshmorët Hidajet Mazreku dhe Fatmir Krasniqi në 27-vjetorin e rënies

I jepet lamtumira e fundit ushtarit të UÇK-së Bajram Ramë Sylejmani në Guri të Kuq

Junior 06 dominon Penzën në gjysmëfinalen e parë U14

Suhareka përkujton dëshmorët dhe martirët e Greikocit dhe Vraniçit

Liria vë në shitje fanella për kauzë humanitare në bashkëpunim me Down Syndrome Kosova

Komuna e Malishevës hap thirrjen për aplikim për mjete bujqësore

Kastrati përkujton 27-vjetorin e Masakrës së Burimit: Plagë e hapur që kërkon drejtësi

