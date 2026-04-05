Peja 03 pret Bashkimin në finalen e dytë të Play-off-it

By admin

Sot zhvillohet ndeshja e dytë finale e Play-off-it në Superligën e Femrave, ku Peja 03 përballet me Bashkimi në palestrën “Karagaçi”, me fillim nga ora 17:15, raporton PrizrenPress.

Skuadra prizrenase vjen në këtë takim me epërsi në seri, pasi ka fituar ndeshjen e parë me rezultat 57:66, duke treguar organizim të mirë në të dyja fazat e lojës dhe duke ruajtur kontrollin gjatë gjithë sfidës.

Nga ana tjetër, Peja 03 kërkon reagimin para publikut vendas dhe synon të barazojë serinë finale, duke u mbështetur në përkrahjen e tifozëve në “Karagaçi”.

Ndeshja pritet të jetë e fortë dhe vendimtare për rrjedhën e mëtejshme të finales./PrizrenPress.com/

Previous article
Totaj uron Pashkët për besimtarët katolikë
Next article
Bashkimi synon fitoren e radhës në Pejë

Më Shumë

Lajme

27 vjet nga masakra në Pastasellë të Rahovecit

Masakra në Pastasellë të Komunës së Rahovecit është një nga masakrat më të tmerrshme që kanë bërë forcat kriminale serbe gjatë luftës së Kosovës...
Fokus

Totaj për rrugën Tetovë-Prizren: Nuk e dimë çka po punohet, ka mungesë transparence

“Kjo rrugë nuk mund të ndërtohet pa pasur bashkëpunim mes dy qeverive! Nuk e di sa ka bashkëpunim, nuk e di sa ka nënshkrim...

Peja 03 barazon serinë finale ndaj Bashkimit

Afati kushtetues po afrohet, Abrashi: LVV s’i ka votat për presidentin, opozita po e mban peng procesin

27 vjet nga Masakra e Pastaselës, kujtohen 106 viktimat e pafajshme

Përkujtohen dëshmorët dhe martirët e Nagacit në 27-vjetorin e rënies së tyre

Vajzat U18 të Bashkimit fituese të Kupës

Sëpata 8,000-vjeçare e Neolitit ruhet në Muzeun Arkeologjik të Prizrenit

Suhareka forcon mekanizmat kundër dhunës në familje

Arrestohet në Prizren një 50-vjeçar, ishte në kërkim dhe i dënuar për mashtrim

Dervish Salihu i Lugishtës së Hasit-figurë e shquar kombëtare

Leonard Cula rikthehet në krye të KH Rahovecit

Kastrati përkujton 27-vjetorin e Masakrës së Burimit: Plagë e hapur që kërkon drejtësi

Në Retijë dhe Opterushë përkujtohen dëshmorët dhe martirët e lirisë

Shishko përgëzon Junior 06 pas sukseseve në U14 dhe U16

18 pikë negative brenda dy viteve, policia ia anulon patentë shoferin një 25-vjeçari në Malishevë

