Sport

Alley Oop në Suharekë

Gara e ardhshme e Alley Oop në 3×3 do të mbahet në Suharekë.

Ky event do të mbahet më 19 prill në Palestrën “13 Qershori” nga ora 10:00.

Në këtë turne do të marrin pjesë deri në 10 ekipe seniore me lojtarë nga Theranda (deri në 4 lojtarë), raporton PrizrenPress.

Fito çmimin prej €300 dhe siguro pjesëmarrje në turneun e nivelit republikan.

Dërgo informacionet: Emri i ekipit dhe qyteti, Kapiteni (emri, mbiemri, data e lindjes, masa e fanellës, numri i telefonit): si dhe për 4 lojtarët e tjerë, në: [email protected], deri më 13 prill, ora 17:00.

Lojtarët e ProCredit Superligës nuk kanë të drejtë të paraqiten.

Ky projekt është në partneritet me FIBA Evropën, derisa qëllimi është të masivizojë basketbollin 3×3 në të gjithë Kosovën./PrizrenPress.com/

Previous article
Vllaznia përmbys Drinin e Bardhë
Next article
Bashkimi dominon Pejën: 6 ndeshje, 6 fitore për portokallezinjtë

Më Shumë

Lajme

Malisheva nderon Nysret Hotin për kontribut në arsimin shqip në mërgatë

Kryetari i Komunës së Malishevës ka ndarë mirënjohje për afaristin dhe mërgimtarin, njëherësh këshilltar komunal në Gründau të Gjermanisë, Nysret Hoti, për kontributin e...
Fokus

Sëpata 8,000-vjeçare e Neolitit ruhet në Muzeun Arkeologjik të Prizrenit

Në Muzeun Arkeologjik të Rajonit të Prizrenit ruhet një nga artefaktet më të vjetra dhe më të çmuara të trashëgimisë kulturore: një sëpatë guri...

QRTK në Prizren uron besimtarët e krishterë për festën e Pashkëve

Themelohet Grupi Joformal i Grave Asambleiste në Dragash

Dita historike: krejt sytë kah Kosova

Përkujtohet dëshmori Xhevdet Morina në 27-vjetorin e rënies

Ndërron jetë ish-ushtari i UÇK-së, Mustafë Gashi nga Suhareka

Vazhdon aksioni për pastrimin e ambientit në Malishevë

Kryetari i Nju-Jorkut bën iftar me reperin shqiptar, Action Bronson

Gjykata Themelore në Prizren mban kolegjiumin e rregullt, diskutohet efikasiteti i lëndëve

Quni ngre alarmin për çmimet e karburanteve: Ndikojnë në sigurinë kombëtare

Në Retijë dhe Opterushë përkujtohen dëshmorët dhe martirët e lirisë

Hodaj i LDK-së propozon ngritjen e një monumenti në Prizren për të nderuar solidaritetin e Kukësit në vitin 1999

Osmani dekoron futbollistët e Kosovës

Angazhohen asistentë të rinj për nxënësit me nevoja të veçanta në Suharekë

Arrestohet në Prizren një 50-vjeçar, ishte në kërkim dhe i dënuar për mashtrim

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

