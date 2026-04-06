Afër 6 mijë shoferë gjobiten për përdorim të telefonit në Kosovë

Gjatë tre muajve të parë të vitit, Policia e Kosovës ka shqiptuar 5,878 gjoba ndaj shoferëve që përdornin telefonin gjatë drejtimit të automjetit.
Sipas ligjit, shkelësit ndëshkohen me 200 euro gjobë, pikë negative ose ndalim të drejtës së drejtimit për tre muaj.
Autoritetet paralajmërojnë se përdorimi i telefonit mbetet një nga shkaqet kryesore të aksidenteve dhe do të vazhdojnë kontrollet për rritjen e sigurisë rrugore.
