Bamforth i jashtëzakonshëm, shpallet MVP

Java e 27-të në ProCredit Superligë përveç që solli super përballje, kishte edhe super paraqitje të basketbollistëve.

Basketbollistin me indeksin më të lartë në këtë xhiro dhe që ishte i jashtëzakonshëm ishte Scott Bamforth i Golden Eagle Yllit.

MVP i Ligës Unike dhuroi njërën nga paraqitjet më të mira këtë edicion. Ndaj Borës kishte 38 pikë, katër kërcime e tetë asistime, duke pasur indeksin 45, raporton PrizrenPress.

MVP
Scott Bamforth (Golden Eagle Ylli) 38 pikë, 4 kërcime, 8 asistime, 45 indeksi

Top
Scott Bamforth (Golden Eagle Ylli) 38 pikë, 4 kërcime, 8 asistime, 45 indeksi
Cesare Edwards (Peja) 29 pikë, 14 kërcime, 2 asistime, 38 indeksi
Jericole Hellems (Vëllaznimi) 23 pikë, 6 kërcime, 8 asistime, 32 indeksi
Jalen Riley (Bashkimi) 27 pikë, 7 kërcime, 3 asistime, 30 indeksi
Drilon Hajrizi (Trepça) 18 pikë, 10 kërcime, 5 asistime, 26 indeksi

Malisheva kujton dëshmorët Jahir Mazreku, Hysen e Maliq Sopaj dhe Shaqir Paçarizi

Në 27-vjetorin e rënies, në Malishevë janë përkujtuar dëshmorët e kombit Jahir Mazreku, Hysen dhe Maliq Sopaj, si dhe Shaqir Paçarizi, të cilët dhanë...
Lajme

Banorët e lagjes “Vëllezërit Stavileci” në Prizren ngrenë shqetësime për ujësjellësin, energjinë dhe parkingjet

EC Ma Ndryshe ka mbajtur takim me banorët e lagjes “Vëllezërit Stavileci” në Prizren, në kuadër të projektit “Public Spaces 4 All”, ku të...

Aktakuzë ndaj tre personave për shitblerjen e 4.4 kg kokainë në Prizren

Përkujtohen dëshmorët dhe martirët e Nagacit në 27-vjetorin e rënies së tyre

QRTK në Prizren uron besimtarët e krishterë për festën e Pashkëve

Një qytet, një derbi, një betejë: Liria – Prizreni sot luhet pa shikues

Vajzat U18 të Bashkimit fituese të Kupës

Trepça e pandalshme, 19 fitore radhazi me triumfin në Rahovec

Vllaznia përmbys Drinin e Bardhë

Kirurgjia e kancerit të mushkërive e sigurt edhe për mbi 80-vjeçarët

Bekim Gashi emërohet Kryeshef Ekzekutiv i “Hidroregjioni Jugor” në Prizren

Ylli me fitore të vlefshme në luftë për vendin e katërt

I jepet lamtumira e fundit ushtarit të UÇK-së Bajram Ramë Sylejmani në Guri të Kuq

Shkatërrohet laboratori i drogës në Prizren, Prokuroria kërkon paraburgim për të pandehurit

“Kur dhimbja më rritë” – përurohet libri i Filloreta Gashit

Junior 06 dominon Megasportin në gjysmëfinalen e parë U16

