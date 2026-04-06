Në 37-vjetorin e rënies heroike, përkujtohet profesori Xhemajli Berisha në Prizren

Sot janë shënuar 37 vjet nga rënia heroike në altarin e lirisë e profesorit Xhemajli Berisha. Me këtë rast, në varrezat e lagjes Arbanë të Prizrenit janë zhvilluar homazhe në nderim të jetës dhe veprës së tij, ku morën pjesë familjarë, përfaqësues institucionesh dhe qytetarë të shumtë.
Në këtë përvjetor përkujtimor, kuvendari Arianit Berisha kujtoi xhaxhain e tij si një figurë me vlera të larta njerëzore dhe atdhetare, duke falënderuar të gjithë të pranishmit për respektin dhe pjesëmarrjen në këtë ditë të rëndësishme.
Në emër të familjeve dhe shoqatave të dala nga lufta, foli edhe Xhevit Berisha, i cili shprehu mirënjohje të veçantë për familjen Berisha dhe kontributin e saj ndër vite në çështjen kombëtare.
Profesor Xhemajli Berisha u arrestua në klasë, para nxënësve të tij, dhe më pas u dërgua në burgun e Prizrenit, ku u torturua në mënyrë ç’njerëzore. Më 6 prill 1989, në moshën 31-vjeçare, ai ndërroi jetë si pasojë e torturave të rënda, vetëm tri ditë pas arrestimit.
Figura dhe sakrifica e tij vazhdojnë të mbeten simbol i qëndresës dhe përkushtimit për liri. Homazhet e sotme rikujtuan edhe një herë rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike dhe nderimit të atyre që dhanë jetën për atdheun./TV Prizreni/
Marketing
