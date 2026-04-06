Kryeziu: 94 raste të korrupsionit i kemi përfunduar gjatë vitit 2025

Petrit Kryeziu, Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Prizren, tha se gjatë vitit 2025 kanë përfunduar 94 raste të korrupsionit, duke theksuar se aty ku janë vendosur prioritetet ka pasur rezultate.
Në një intervistë në emisionin “Tempus” në KTV, Kryeziu tha se viti 2025 është përmbyllur me rezultate të shumta. Ndër të tjera përmendi edhe rastet të cilat kjo Prokurori i ka ndjekur e disa prej tyre edhe në flagrancë.
“Në mandin tonë edhe në autorizimet tona kemi madat që të hetojmë, arrestojmë, akuzojmë e pastaj edhe të presim aktgjykimet e gjykatës. Brenda vitit 2025 kemi pas zyrtarë policorë, zyrtarë doganorë, kemi pasur zyrtarë komunalë, kemi pasur inspektorë, drejtorë komunalë, kemi pasur po ashtu me hetime, arrestim në flagrancë edhe avokatë, edhe zyrtarë të gjykatës”, tha Kryeziu.
Lidhur me hetimet dhe arrestimet, Kryeziu tha se falë bashkëpunimit të kolegëve për punën e mirë, është ballëhapur në prezantimin e rezultateve të kësaj Prokurorie.
Ai tha se edhe në planin e punës kanë paraqitur objektivat kryesore, ku i kanë konsideruar me prioritet pesë prej veprave më të shpeshta: fajdeja, korrupsioni, narkotikët, mjedisi dhe dhuna në familje.
Kryeziu theksoi se veprat penale nga kapitulli i korrupsionit, janë vepra më komplekse për t’u hetuar dhe gjykuar.
“Kemi rrit kapacitetet në këtë drejtim dhe i kemi dhënë fokus të madh. Andaj, kemi pranuar 91 raste brenda vitit 2025, përderisa i kemi përfundu 94. Kemi kry më shumë raste të korrupsionit sesa që kemi pranuar. Domethënë, aty ku kemi vendos prioritete, padyshim që kemi tregu edhe rezultate”, tha Kryeziu.
Kryeprokurori shtoi se janë akuzuar 69 persona për korrupsion, janë hudhur 29 aktakuza, janë pushuar 11 dhe 20 lëndë janë dërguar në kompetencë- sikurse janë rastet që kanë të bëjnë me Prokurorinë Speciale apo Prokurorinë Themelore në Gjilan.
“Mendoj që edhe sa i përket veprave penale të korrupsionit kemi arrit rezultate, sepse nga aktgjykimet e pranuara, si kurrë më parë kemi kalueshmërinë 82% të rasteve të korrupsionit”, u shpreh Kryeziu.
Sipas tij, brenda vitit 2025 kanë pranuar 5 mijë e 206 lëndë nga të gjithë regjistrat.
“Kemi pranuar 3 mijë e 61 kallëzime penale ndaj 4 mijë e 298 personave, përderisa i kemi zgjidhur 2 mijë e 841 kallëzime me 3 mijë e 904 persona. Pra, arritshmëria është diku tek 94 për qind e lëndëve në raport me ato të pranuara”, tha Kryeziu.
Kryeprokurori tha se vitin 2025 e përfunduan me pesë prokurorë më pak, pasi tre prokurorë janë pensionuar, një është transferuar në prokurori tjetër dhe një tjetër është pezulluar për shkak të procedurës penale.
“Vlen të theksohet se sa i përket mënyrës së zgjidhjes së rasteve, kemi ngritur aktakuza ndaj 2 mijë e 760 personave brenda vitit 2025, kemi hudhur 444 kallëzime penale, kemi pushuar 198 hetime- që tregon për integritet të lartë edhe profesionalizëm, sepse aty ku nuk ka dyshim të bazuar mirë nuk jemi të interesuar të dalin para gjykatës e pastaj të na bien rastet”, tha Kryeziu.
Sipas tij, nga Gjykata kanë pranuar 1 mijë e 473 aktgjykime, prej tyre- 1 mijë e 411 janë dënuese, 41 liruese dhe 21 hudhje. Kryeziu shtoi se nga kjo del se vetëm 4.3% nuk kanë kaluar. /BetimipërDrejtësi
