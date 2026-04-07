Një person në Prizren raporton se i është zhdukur gruaja, nuk u kthye më pasi shkoi në punë

Një person në Prizren ka raportuar në Polici se i është zhdukur gruaja.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë, ajo ka shkuar të shtunën në punë dhe pasi u largua nga aty nuk dihet vendndodhja e saj.
“Prizren 04.04.2026, 12:00. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se bashkëshortja e tij, deri sa ishte në vendin e saj të punës, është larguar nga aty dhe nuk di për vend ndodhjen e saj. Rasti nën hetime”, njofton policia.
