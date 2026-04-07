Zjarr në një fabrikë në Prizren, një punëtor dërgohet në spital – dëmi rreth 400 mijë euro

Një zjarr i madh ka shpërthyer sot rreth orës 03:00 të mëngjesit në një fabrikë në fshatin Mushnikovë të Prizrenit.

Rastin për Klankosova.tv e ka konfirmuar Shaqir Bytyqi, zëdhënësi i policisë për këtë rajon. Bytyqi deklaroi se si shkak i tymit, një punëtor i fabrikës në fjalë u dërgua për trajtim në Emergjencë.

“Sipas mjekut kujdestar nuk ka pësuar lëndime të dukshme”, deklaroi Bytyqi.

Ai theksoi se dëmet sipas deklarimit të pronarit janë të konsiderueshme dhe kapin shifrën e 400 mijë eurove.

“Sipas informatave të grumbulluara nga dëshmitarët dhe pronari i fabrikës, dyshohet se zjarri mund të jetë shkaktuar nga një makineri që përdoret për thithjen e pluhurit”, theksoi ai për Klankosova.tv.

“Patrulla policore i është përgjigjur menjëherë rastit, së bashku me njësitë e zjarrfikësve, të cilët kanë arritur ta lokalizojnë dhe shuajnë zjarrin, duke e vënë situatën plotësisht nën kontroll. Në vendin e ngjarjes kanë dalë edhe Hetuesi i Stacionit Policor në Prizren si dhe njësia e Krim-Teknikës. Lidhur me rastin është njoftuar Sektori i Hetimeve Rajonale si dhe Prokurori i Shtetit, me urdhër të të cilit është iniciuar rasti “Incident zjarri””, shtoi Bytyqi.

Zëdhënësi i policisë tha se rasti po hetohet për të kuptuar shkaqet e zjarrit.

Previous article
Berisha: Përzgjedhja e mjekut familjar do të bëhet e detyrueshme
Next article
Marca: Lotët e një “luftëtari”

Në gjendje të dehur shkaktoi aksident në Prizren, i lënduar rëndë dërgohet për tretman në QKUK

Policia e Kosovës ka njoftuar për një aksident trafiku në Prizren, ku një person në gjendje të dehur me veturë ka goditur një veturë...
Fokus

Tatimi në pronë për vitin 2026 në Prizren del në pagesë – qytetarët ftohen të respektojnë afatet

Komuna e Prizrenit, përmes Drejtorisë për Buxhet dhe Financa dhe Zyrës së Tatimit në Pronë, ka njoftuar se faturat e tatimit në pronë për...

Kirurgjia e kancerit të mushkërive e sigurt edhe për mbi 80-vjeçarët

Një qytet, një derbi, një betejë: Liria – Prizreni sot luhet pa shikues

A do t’ia prishë Rahoveci ecurinë Trepçës këtë fundjavë?

Bamforth i jashtëzakonshëm, shpallet MVP

Shishko përgëzon Junior 06 pas sukseseve në U14 dhe U16

Ylli me fitore të vlefshme në luftë për vendin e katërt

Malisheva nis aksionin e pastrimit, prilli shpallet muaj i ambientit të pastër

Banorët e lagjes “Vëllezërit Stavileci” në Prizren ngrenë shqetësime për ujësjellësin, energjinë dhe parkingjet

Kryetarja Emra: Gjykata e Prizrenit nuk ka pasur kapacitet për 109 të ndaluarit për keqpërdorim të votave

Çmimet maksimale të derivateve për sot: Nafta 1.86 €, Benzina 1.49 €

Ndërron jetë ish-ushtari i UÇK-së, Mustafë Gashi nga Suhareka

18 pikë negative brenda dy viteve, policia ia anulon patentë shoferin një 25-vjeçari në Malishevë

QRTK në Prizren uron besimtarët e krishterë për festën e Pashkëve

Vajzat U18 të Bashkimit fituese të Kupës

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

