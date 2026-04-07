Suhareka nderon Yllin me Simbol të Komunës

By admin

Komuna e Suharekës ka vlerësuar klubin e basketbollit Golden Eagle Ylli, duke i ndarë Simbolin e Komunës si shenjë mirënjohjeje për kontributin e tij në sport dhe përfaqësimin e qytetit.

Kryetari i Komunës, Bali Muharremaj, ka theksuar se Ylli është më shumë se një klub basketbolli, duke e cilësuar si simbol që bashkon qytetin dhe sjell emocione të veçanta te qytetarët.

“Golden Eagle ‘YLLI’ është më shumë se basketboll. Është forca që bashkon Suharekën, është zëri i tribunave, është emocioni që na ngre në këmbë”, ka thënë Muharremaj, raporton PrizrenPress.

Ai shtoi se ndarja e këtij simboli për klubin përfaqëson edhe një zotim institucional për mbështetje të vazhdueshme.

“Ky simbol nuk është vetëm mirënjohje, por edhe premtim se Suhareka qëndron gjithmonë pas Yllit të saj”, u shpreh kryetari.

Sipas tij, klubi ka sjellë jo vetëm suksese sportive, por edhe krenari, besim dhe identitet për qytetin, duke u kthyer në një prej emrave më të dashur për tifozët./PrizrenPress.com/

