Prizren
E martë, 7 Prill, 2026
Xhiroja e fundit e Superligës: Beteja vendimtare për play-off dhe mbijetesë

By admin

Mesjava sjell fundin e sezonit të rregullt në Superliga e Kosovës në basketboll, ku gjithçka do të vendoset në xhiron e fundit: pozitat e play-off-it, avantazhi i terrenit vendas dhe lufta për mbijetesë.

Trepça udhëheq kampionatin me 51 pikë dhe ka siguruar tashmë vendin e parë, ndërsa pas saj renditen Bashkimi me 46 pikë dhe Golden Eagle Ylli me 41 pikë, që kanë siguruar pjesëmarrjen në “play-off”.

Në garën për vendin e katërt dhe për pozita sa më të favorshme në çerekfinale, lufta është e ashpër mes Peja me 38 pikë, Sigal Prishtina me 37 pikë, ndërsa Rahoveci 029 dhe Vëllaznimi kanë nga 36 pikë, duke rrezikuar edhe mbijetesën në elitë, raporron PrizrenPress.

Të mërkurën zhvillohen tri ndeshje vendimtare:

Trepça – Sigal Prishtina
Kjo përballje sjell liderin e kampionatit ndaj një Prishtine që lufton për vendin e gjashtë dhe kualifikimin në “play-off”.

VëllaznimiPeja
Derbi i fortë ku Peja synon vendin e katërt dhe avantazhin e terrenit vendas, ndërsa Vëllaznimi kërkon pikë jetike për mbijetesë.

Golden Eagle Ylli Rahoveci 029
Një duel vendimtar për të dy skuadrat: Ylli kërkon pozita më të larta në play-off, ndërsa Rahoveci lufton për mbijetesë dhe çdo fitore mund të ndryshojë fatin e sezonit.

Të enjten mbyllet sezoni i rregullt me:

BashkimiBora
Bashkimi hyn në këtë sfidë pas një sezoni shumë të fortë në krye të tabelës, ndërsa Bora kërkon ta mbyllë kampionatin me rezultat pozitiv.

Xhiroja e fundit pritet të sjellë dramë deri në sekondat e fundit, duke përcaktuar përfundimisht çiftet e “play-off”-it dhe skuadrat që do të vazhdojnë garën për titull apo do të luftojnë për mbijetesë në elitën e basketbollit kosovar./PrizrenPress.com/

Previous article
Suhareka nderon Yllin me Simbol të Komunës

Më Shumë

Kulture

Promovohet libri “Dëshmi nga Ferri – Eksodi Bellanica, prill 1999”

Në Malishevë u promovua libri “Dëshmi nga Ferri – Eksodi Bellanica, prill 1999” i autorit Nysret Sertolli, një vepër që dokumenton ngjarjet tragjike të...
Fokus

Peja 03 barazon serinë finale ndaj Bashkimit

Peja 03 e ka barazuar serinë finale ndaj Bashkimit në Superligën e Kosovës te Femrat. Vashat pejane fituan në ndeshjen e dytë finale me rezultat...

Banorët e lagjes “Vëllezërit Stavileci” në Prizren ngrenë shqetësime për ujësjellësin, energjinë dhe parkingjet

Kosovës i rrëshqet ëndrra nga duart, Turqia shkon në Botëror

Malisheva nis aksionin e pastrimit, prilli shpallet muaj i ambientit të pastër

A do t’ia prishë Rahoveci ecurinë Trepçës këtë fundjavë?

Një person në Prizren raporton se i është zhdukur gruaja, nuk u kthye më pasi shkoi në punë

Kirurgjia e kancerit të mushkërive e sigurt edhe për mbi 80-vjeçarët

Leonard Cula rikthehet në krye të KH Rahovecit

Rruga Tetovë-Prizren, Adnan Azizi: Komuna e Tetovës ka ndarë 18 milionë denarë

Që ti je një gomar, kjo është diçka që duket

Totaj për rrugën Tetovë-Prizren: Nuk e dimë çka po punohet, ka mungesë transparence

Vajzat U18 të Bashkimit fituese të Kupës

Malisheva kujton dëshmorët Jahir Mazreku, Hysen e Maliq Sopaj dhe Shaqir Paçarizi

Punime në rrjetin elektrik në Restelicë të Dragashit, kufizohet qarkullimi i automjeteve

Prizreni i heshtur pas humbjes së Kosovës

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

