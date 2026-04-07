Ndahet nga jeta muzikanti prizrenas Florim Guhelli në moshën 58-vjeçare

Është ndarë nga jeta në moshën 58-vjeçare muzikanti prizrenas Florim Nijazi Guhelli, duke lënë pas një kontribut të çmuar në skenën muzikore vendore.
I ndjeri ishte një artist i përkushtuar, i cili ndër vite bashkëpunoi me grupe të ndryshme dhe me emra të njohur të estradës kosovare. Ai ishte gjithashtu pjesë e ansamblit të njohur “Besa” të Prizrenit, ku dha një kontribut të rëndësishëm në ruajtjen dhe kultivimin e muzikës burimore dhe qytetare.
Florim Nijazi Guhelli do të kujtohet nga miqtë, kolegët dhe bashkëpunëtorët si një njeri i qetë, punëtor dhe gjithmonë bashkëpunues.
Përveç veprimtarisë artistike, ai kishte dhënë kontribut edhe në çështjen kombëtare, duke lënë gjurmë në periudha të rëndësishme për vendin.
I ndjeri ishte bashkëshorti i këngëtares së njohur prizrenase Bukurije Morina, me të cilën ndau jetën dhe pasionin për muzikën.
Varrimi i të ndjerit do të bëhet sot, më 7 prill 2026, në ora 13:00, në varrezat e qytetit të Prizren.
Marketing
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren