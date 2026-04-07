Ndahet nga jeta muzikanti prizrenas Florim Guhelli në moshën 58-vjeçare

Është ndarë nga jeta në moshën 58-vjeçare muzikanti prizrenas Florim Nijazi Guhelli, duke lënë pas një kontribut të çmuar në skenën muzikore vendore.

I ndjeri ishte një artist i përkushtuar, i cili ndër vite bashkëpunoi me grupe të ndryshme dhe me emra të njohur të estradës kosovare. Ai ishte gjithashtu pjesë e ansamblit të njohur “Besa” të Prizrenit, ku dha një kontribut të rëndësishëm në ruajtjen dhe kultivimin e muzikës burimore dhe qytetare.

Florim Nijazi Guhelli do të kujtohet nga miqtë, kolegët dhe bashkëpunëtorët si një njeri i qetë, punëtor dhe gjithmonë bashkëpunues.

Përveç veprimtarisë artistike, ai kishte dhënë kontribut edhe në çështjen kombëtare, duke lënë gjurmë në periudha të rëndësishme për vendin.

I ndjeri ishte bashkëshorti i këngëtares së njohur prizrenase Bukurije Morina, me të cilën ndau jetën dhe pasionin për muzikën.

Varrimi i të ndjerit do të bëhet sot, më 7 prill 2026, në ora 13:00, në varrezat e qytetit të Prizren.

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

