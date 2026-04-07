DKA-ja në Prizren dhe Fakulteti Filologjik drejt bashkëpunimit për zhvillim profesional në arsim

Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA) në Prizren ka zhvilluar një takim me përfaqësues të Fakultetit Filologjik dhe partnerë ndërkombëtarë, me fokus në forcimin e bashkëpunimit institucional dhe zhvillimin profesional në arsim.

Drejtoresha e DKA-së, Luljeta Veselaj Gutaj, ka pritur në takim dekanen e Fakultetit Filologjik, Vjollca Dibra, profesorin Sermin Tortulla, si dhe përfaqësuesin e Peace Corps, Douglas Upon.

Në njoftimin e saj, Veselaj Gutaj theksoi rëndësinë e takimit dhe frymën e bashkëpunimit institucional.

“Ishte kënaqësi të prisja në takim Dekanen e Fakultetit Filologjik, znj. Vjollca Dibra, së bashku me prof. Sermin Tortulla dhe Douglas Upon nga Korpusi i Paqes”, u shpreh ajo, raporton PrizrenPress.

Ajo shtoi se diskutimet u fokusuan në zhvillimin profesional dhe ndërtimin e urave të bashkëpunimit.

“Fokusi i diskutimeve tona ishte zhvillimi profesional përmes ndërtimit të urave të bashkëpunimit ndërmjet Universitetit dhe Drejtorisë së Arsimit”, theksoi drejtoresha e Arsimit në Prizren.

Në përmbyllje, Veselaj Gutaj u shpreh optimiste për vazhdimin e këtij bashkëpunimi.

“Presim me optimizëm hapat e radhës në këtë bashkëpunim!”, ka deklaruar ajo./PrizrenPress.com/

