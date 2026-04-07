Tingujt e Festivalit të Muzikës pushtojnë Prizrenin

Kushdo që kaloi kah qendra e Prizrenit nga mesdita e së martës e deri pasdite, veç bukurive natyrore që pa, arriti të kënaqet edhe me muzikë.
Performancat live që i organizoi “Cultiply” i realizuan disa artistë, në dy ndërrime e tre vende të ndryshme përreth Shatërvanit.
Ndonëse shikues të grumbulluar nuk patën, organizatorët janë të kënaqur me reagimet e kalimtarëve.
Ritmet nga Shatërvani dikush shpresoi se do të arrijnë deri në Kuvend në Prishtinë, dhe që të gjendet zgjidhja për presidentin.
Organizatorët premtuan se të tilla aktivitete do të këtë sërish, madje pikërisht në stinën e verës.
Ky edicion i parë u mbështet nga Ministria e Kulturës./Klan Kosova/
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren