Totaj uron Ditën Ndërkombëtare të Romëve, thekson përkushtimin për integrim

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka uruar sot komunitetin rom me rastin e 8 Prillit – Ditës Ndërkombëtare të Romëve, duke vlerësuar rolin dhe kontributin e tyre në shoqëri.

Në një mesazh publik, Totaj theksoi rëndësinë e kësaj dite si simbol i identitetit dhe kulturës së komunitetit rom.

“Sot, më 8 Prill, shënojmë Ditën Ndërkombëtare të Romëve, ditën që simbolizon identitetin, kulturën dhe kontributin e çmuar të komunitetit rom në shoqërinë tonë”, ka shkruar ai, raporton PrizrenPress.

Ai ka rikonfirmuar gjithashtu përkushtimin institucional për bashkëpunim dhe mbështetje të vazhdueshme.

“Me këtë rast, rikonfirmojmë angazhimin për të bashkëpunuar ngushtë dhe për ta mbështetur integrimin e plotë dhe të barabartë të komunitetit rom në çdo fushë të jetës”, theksoi Totaj.

Në fund të mesazhit, ai uroi: “Urime Dita Ndërkombëtare e Romëve! Bahtalo Romano Dive!”/PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Duel jetik në Suharekë: Ylli synon vendin e katërt, Rahoveci mbijetesën
Next article
Rahoveci hap konsultimet publike për ndryshimin e rregullores së taksave komunale

Më Shumë

Lajme

Totaj uron Pashkët për besimtarët katolikë

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka uruar të gjithë besimtarët e fesë katolike me rastin e festës së Pashkëve. “Gëzuar Pashkët të gjithë...
Fokus

Përfundon restaurimi i Hanit të familjes Zajmi në Prizren

Ka përfunduar restaurimi i Hanit të familjes Zajmi në Prizren, njofton ministria e Kulturës. “Restaurimi i plotë i këtij aseti kontribuon në mbrojtjen dhe promovimin...

Zjarr në një fabrikë të stiroporit në Prizren/Një person merr trajtim mjekësor, shkaktohen dëme të mëdha materiale

Vllaznia përmbys Drinin e Bardhë

Bashkimi dominon Pejën: 6 ndeshje, 6 fitore për portokallezinjtë

Malisheva nderon Nysret Hotin për kontribut në arsimin shqip në mërgatë

Pianistja Riola Susuri përfaqëson Prizrenin në koncert gala në Madrid

Shkatërrohet laboratori i drogës në Prizren, Prokuroria kërkon paraburgim për të pandehurit

Foto nga djegia e kamionit në autostradën “Ibrahim Rugova”, Policia: Shoferi dhe një pasagjer pa lëndime, shkoi ekipi i urgjencës

Bashkimi fiton ndaj Pejës 03 në playoff

Klea Gashi, MVP e finales në Kupën U18

Junior 06 dominon Penzën në gjysmëfinalen e parë U14

Duel jetik në Suharekë: Ylli synon vendin e katërt, Rahoveci mbijetesën

Quni ngre alarmin për çmimet e karburanteve: Ndikojnë në sigurinë kombëtare

Përkujtohen dëshmorët dhe martirët e Nagacit në 27-vjetorin e rënies së tyre

Vajzat U18 të Bashkimit fituese të Kupës

