Totaj uron Ditën Ndërkombëtare të Romëve, thekson përkushtimin për integrim

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka uruar sot komunitetin rom me rastin e 8 Prillit – Ditës Ndërkombëtare të Romëve, duke vlerësuar rolin dhe kontributin e tyre në shoqëri.
Në një mesazh publik, Totaj theksoi rëndësinë e kësaj dite si simbol i identitetit dhe kulturës së komunitetit rom.
“Sot, më 8 Prill, shënojmë Ditën Ndërkombëtare të Romëve, ditën që simbolizon identitetin, kulturën dhe kontributin e çmuar të komunitetit rom në shoqërinë tonë”, ka shkruar ai, raporton PrizrenPress.
Ai ka rikonfirmuar gjithashtu përkushtimin institucional për bashkëpunim dhe mbështetje të vazhdueshme.
“Me këtë rast, rikonfirmojmë angazhimin për të bashkëpunuar ngushtë dhe për ta mbështetur integrimin e plotë dhe të barabartë të komunitetit rom në çdo fushë të jetës”, theksoi Totaj.
Në fund të mesazhit, ai uroi: “Urime Dita Ndërkombëtare e Romëve! Bahtalo Romano Dive!”/PrizrenPress.com/
