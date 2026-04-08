15.3 C
Prizren
E mërkurë, 8 Prill, 2026
type here...

Lajme

Rahoveci hap konsultimet publike për ndryshimin e rregullores së taksave komunale

By admin

Në sallën e Kuvendit Komunal është mbajtur konsultimi publik lidhur me plotësim-ndryshimin e rregullores për taksa komunale në Komunën e Rahovecit.

“Gjatë këtij takimi u diskutuan ndryshimet dhe u dhanë komente e sugjerime nga të pranishmit, me qëllim përmirësimin e politikave lokale dhe rritjen e transparencës në vendimmarrje”, thuhet në njoftimin e komunës., raporton PrizrenPress.

“Të gjitha komentet dhe propozimet do të shqyrtohen nga grupi punues dhe do të jepen komentet e nevojshme, të cilat më pas do të evidentohen në procesverbal dhe raport”, thuhet më tej.

Rregullorja pritet të shqyrtohet dhe miratohet në mbledhjen e rregullt të Kuvendit Komunal, ndërsa konsultimi publik mbetet i hapur deri më 15 prill 2026./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne