15.3 C
Prizren
E mërkurë, 8 Prill, 2026
type here...

Lajme

Nga shkollat te rrugët: Suhareka diskuton problemet e sigurisë publike

By admin

Sot në Suharekë u mbajt mbledhja e parë e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi për vitin 2026, ku u trajtuan çështje që lidhen me sigurinë e përgjithshme dhe mirëqenien e qytetarëve.

Sipas njoftimit të komunës, në fokus të diskutimeve ishin vlerësimi i gjendjes së sigurisë në territorin e komunës, vetëdijesimi i nxënësve për rrezikun nga minat dhe mjetet e tjera të pashpërthyera nga lufta, identifikimi i hapësirave publike ku cenohet lëvizja e lirë e qytetarëve, si dhe menaxhimi i qenve endacakë.

Nga mbledhja u theksua nevoja për bashkëpunim të vazhdueshëm ndërinstitucional në funksion të rritjes së sigurisë publike.

“Është me rëndësi që të vazhdojmë angazhimin e përbashkët për përmirësimin e sigurisë në komunë, duke i kushtuar vëmendje të veçantë vetëdijesimit të nxënësve për rreziqet nga mjetet e pashpërthyera”, u theksua në gjatë takimit, raporton PrizrenPress.

Po ashtu, u vlerësua si e domosdoshme identifikimi dhe adresimi i hapësirave problematike publike.

“Duhet të identifikohen dhe trajtohen hapësirat ku cenohet lëvizja e lirë e qytetarëve, në mënyrë që të garantohet siguri më e madhe në terren”, u tha në mbledhje.

Në përfundim, u diskutua edhe çështja e qenve endacakë, ku u kërkua ndërmarrja e masave konkrete për menaxhimin e tyre.

“Trajtimi i qenve endacakë mbetet një nga prioritetet, me qëllim garantimin e sigurisë dhe lëvizjes së lirë të qytetarëve”, u theksua ndër të tjera në njoftim./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Rahoveci hap konsultimet publike për ndryshimin e rregullores së taksave komunale
Next article
Digjet kamioni në autostradën “Ibrahim Rugova”, pramje dramatike

Më Shumë

Fokus

Kryeprokurori Kryeziu: Prizreni ka qenë një ndër rastet me keqpërdorimet më të mëdha me rezultatet zgjedhore

Petrit Kryeziu, Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Prizren, duke folur për rastet e manipulimeve me vota, tha se Prizreni ka qenë një prej rasteve...
Sport

Marca: Lotët e një “luftëtari”

Fitorja e Mallorcas kundër Real Madridit nuk do të mbahet mend vetëm për rezultatin, por edhe për mënyrën se si ndodhi, shkruan Marca. Sulmuesi kosovar...

Arti në zi! Ndahet nga jeta aktori i njohur shqiptar Ilir Shkurti

Junior 06 dominon Penzën në gjysmëfinalen e parë U14

Vazhdon aksioni për pastrimin e ambientit në Malishevë

Përkujtohen dëshmorët dhe martirët e Nagacit në 27-vjetorin e rënies së tyre

Martohet djali i heroit të Kosovës, Fetah Gega

Policia shqipton 2289 gjoba trafiku për 24 orë

QRTK në Prizren uron besimtarët e krishterë për festën e Pashkëve

Arrestohen tre të dyshuar për vjedhje në Prizren

Një person në Prizren raporton se i është zhdukur gruaja, nuk u kthye më pasi shkoi në punë

Asnjë panel në fushë: Çfarë po ndodh me parkun diellor milionësh në Rahovec?

Quni ngre alarmin për çmimet e karburanteve: Ndikojnë në sigurinë kombëtare

Shkatërrohet laboratori i drogës në Prizren, Prokuroria kërkon paraburgim për të pandehurit

Liria fiton derbin e Prizrenit

Malisheva kujton dëshmorët Jahir Mazreku, Hysen e Maliq Sopaj dhe Shaqir Paçarizi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne