Vazhdojnë punimet në Tregun e Gjelbër dhe parkingun nëntokësor në Prizren

Vazhdojnë punimet në projektin e Tregut të Gjelbër dhe parkingut nëntokësor në Prizren, i cili po zhvillohet si një nga investimet kryesore infrastrukturore në qytet.
Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur përmes një njoftimi se puna në terren po vazhdon me intensitet të lartë dhe sipas standardeve të përcaktuara.
“Po ecim përpara me projekte konkrete që ndryshojnë jetën e qytetarëve, jo me fjalë, por me punë që shihen çdo ditë”, ka deklaruar ai, raporton PrizrenPress.
Totaj thekson se është realizuar betonimi i pjesshëm i pllakës, si një hap i rëndësishëm në avancimin e projektit.
“Drejtori i Shërbimeve Publike, Islam Ukaj, inspektoi sot nga afër punimet, së bashku me laboratorin e licencuar dhe menaxherin e kontratës, me fokus të veçantë në kontrollin rigoroz të cilësisë së betonit dhe materialeve në terren, sepse projektet e qëndrueshme ndërtohen mbi standarde, jo kompromise”, ka theksuar i pari i komunës.
Gjithashtu, sipas tij, janë realizuar edhe punime të rëndësishme në infrastrukturën nëntokësore, përfshirë rrjetin elektrik, ujësjellësin, rrjetet kabllore, hidroizolimet dhe sigurimin e gropës ndërtimore me pilota.
“Cilësia është prioritet në çdo hap të secilit projekt dhe ky është dallimi mes fjalëve dhe punës reale”, përfundon Totaj./PrizrenPress.com/
