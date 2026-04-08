Vazhdojnë punimet në Tregun e Gjelbër dhe parkingun nëntokësor në Prizren

Vazhdojnë punimet në projektin e Tregut të Gjelbër dhe parkingut nëntokësor në Prizren, i cili po zhvillohet si një nga investimet kryesore infrastrukturore në qytet.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur përmes një njoftimi se puna në terren po vazhdon me intensitet të lartë dhe sipas standardeve të përcaktuara.

“Po ecim përpara me projekte konkrete që ndryshojnë jetën e qytetarëve, jo me fjalë, por me punë që shihen çdo ditë”, ka deklaruar ai, raporton PrizrenPress.

Totaj thekson se është realizuar betonimi i pjesshëm i pllakës, si një hap i rëndësishëm në avancimin e projektit.

“Drejtori i Shërbimeve Publike, Islam Ukaj, inspektoi sot nga afër punimet, së bashku me laboratorin e licencuar dhe menaxherin e kontratës, me fokus të veçantë në kontrollin rigoroz të cilësisë së betonit dhe materialeve në terren, sepse projektet e qëndrueshme ndërtohen mbi standarde, jo kompromise”, ka theksuar i pari i komunës.

Gjithashtu, sipas tij, janë realizuar edhe punime të rëndësishme në infrastrukturën nëntokësore, përfshirë rrjetin elektrik, ujësjellësin, rrjetet kabllore, hidroizolimet dhe sigurimin e gropës ndërtimore me pilota.

“Cilësia është prioritet në çdo hap të secilit projekt dhe ky është dallimi mes fjalëve dhe punës reale”, përfundon Totaj./PrizrenPress.com/

Më Shumë

Kulture

Universiteti i Prizrenit merr kryesimin e Asociacionit të Universiteteve Ballkanike

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren ka shënuar një arritje të rëndësishme në kuadër të bashkëpunimit akademik rajonal, duke marrë kryesimin e Asociacionit të Universiteteve Ballkanike...
Lajme

Vazhdon aksioni për pastrimin e ambientit në Malishevë

Ka vazhduar sot dita e dytë e aksionit “Për Malishevën e pastër”, i cili po zhvillohet në kuadër të muajit të pastrimit të ambientit...

Qau pas humbjes ndaj Turqisë, Kryeziu: Për gjeneratën time, Kosova s’është vetëm ekip por histori, sakrificë e krenari

Angazhohen asistentë të rinj për nxënësit me nevoja të veçanta në Suharekë

Totaj uron Pashkët për besimtarët katolikë

Shkolla e Mjekësisë “Luciano Motroni” në Prizren shënon 64-vjetorin e themelimit

Trepça e pandalshme, 19 fitore radhazi me triumfin në Rahovec

Çmimet maksimale të derivateve për sot: Nafta 1.86 €, Benzina 1.49 €

QRTK në Prizren uron besimtarët e krishterë për festën e Pashkëve

Rahoveci pret Trepçën në “Mizahir Isma”, vendasit kërkojnë fitore jetike

Bamforth i jashtëzakonshëm, shpallet MVP

Qeveria mblidhet sot, në fokus masat e përkohshme për produktet bazë

Shishko përgëzon Junior 06 pas sukseseve në U14 dhe U16

Një qytet, një derbi, një betejë: Liria – Prizreni sot luhet pa shikues

Klea Gashi, MVP e finales në Kupën U18

Suhareka përkujton dëshmorët dhe martirët e Greikocit dhe Vraniçit

Lajmet e Fundit

