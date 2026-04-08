Duel jetik në Suharekë: Ylli synon vendin e katërt, Rahoveci mbijetesën

Golden Eagle Ylli dhe Rahoveci 029 përballen në një nga ndeshjet më të rëndësishme të xhiros së fundit në Superliga e Kosovës në basketboll.

Takimi zhvillohet sot nga ora 18:45 në palestrën “13 Qershori” në Suharekë dhe pritet të jetë vendimtar për objektivat e të dy skuadrave.

Skuadra vendase hyn në këtë duel me 39 pikë, duke synuar vendin e katërt që i siguron avantazhin e terrenit vendas në fazën e “play-off”-it. Në anën tjetër, mysafirët nga Rahoveci kanë 36 pikë dhe janë në garë të drejtpërdrejtë për mbijetesë, ku çdo pikë ka rëndësi jetike./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

