Duel jetik në Suharekë: Ylli synon vendin e katërt, Rahoveci mbijetesën

Golden Eagle Ylli dhe Rahoveci 029 përballen në një nga ndeshjet më të rëndësishme të xhiros së fundit në Superliga e Kosovës në basketboll.
Takimi zhvillohet sot nga ora 18:45 në palestrën “13 Qershori” në Suharekë dhe pritet të jetë vendimtar për objektivat e të dy skuadrave.
Skuadra vendase hyn në këtë duel me 39 pikë, duke synuar vendin e katërt që i siguron avantazhin e terrenit vendas në fazën e “play-off”-it. Në anën tjetër, mysafirët nga Rahoveci kanë 36 pikë dhe janë në garë të drejtpërdrejtë për mbijetesë, ku çdo pikë ka rëndësi jetike./PrizrenPress.com/
