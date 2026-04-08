Defekt në rrjetin e ujësjellësit në Drenocë, pritet rënie e presionit të ujit

By admin

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar për një defekt të shkaktuar në rrjetin transportues të ujit në fshatin Drenocë të Malishevës.

Sipas njoftimit, gjatë ditës së sotme ekipet operative kanë hasur në një defekt në gypin transportues me diametër fi 315 mm, në linjën Senik–Drenocë, si pasojë e rrëshqitjes së një mase të madhe dheu.

“Si rezultat i këtij defekti, tek konsumatorët e këtij fshati do të ketë rënie të presionit të ujit”, thuhet në njoftim.

Tutje bëhet e ditur se ekipet janë në terren dhe po punojnë për krijimin e kushteve për sanimin e defektit, pavarësisht terrenit të vështirë.

Nga kjo kompani kërkohet mirëkuptim nga qytetarët deri në evitimin e plotë të problemit./PrizrenPress.com/

Previous article
FBK sqaron skenarët: Si vendoset vendi i katërt dhe mbijetesa në Superligë
Next article
DKRSM-ja në Suharekë fton qytetarët të kontribuojnë për pasurimin e Muzeut të Edukimit

Më Shumë

Lajme

Angazhohen asistentë të rinj për nxënësit me nevoja të veçanta në Suharekë

Drejtoria e Arsimit në Suharekë ka angazhuar asistentë të rinj në institucionet edukativo-arsimore të komunës, të cilët do të ofrojnë mbështetje për nxënësit me...
Lajme

QRTK në Prizren uron besimtarët e krishterë për festën e Pashkëve

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren ka uruar të gjithë besimtarët e krishterë me rastin e festës së Pashkëve, duke përcjellë një mesazh...

Quni ngre alarmin për çmimet e karburanteve: Ndikojnë në sigurinë kombëtare

Vazhdojnë punimet në Tregun e Gjelbër dhe parkingun nëntokësor në Prizren

Faturat e tatimit në pronë për 2026 të gatshme për pagesë në Dragash

Delegacioni i ZKA-së në Prizren, theksohet bashkëpunimi institucional

Shkolla e Mjekësisë “Luciano Motroni” në Prizren shënon 64-vjetorin e themelimit

Policia shqipton 2289 gjoba trafiku për 24 orë

Suhareka përkujton dëshmorët dhe martirët e Greikocit dhe Vraniçit

Marca: Lotët e një “luftëtari”

Një person në Prizren raporton se i është zhdukur gruaja, nuk u kthye më pasi shkoi në punë

Delirium

Kryeziu: 94 raste të korrupsionit i kemi përfunduar gjatë vitit 2025

Vazhdon aksioni për pastrimin e ambientit në Malishevë

Totaj uron Pashkët për besimtarët katolikë

Duel jetik në Suharekë: Ylli synon vendin e katërt, Rahoveci mbijetesën

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

