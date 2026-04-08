10.8 C
Prizren
E mërkurë, 8 Prill, 2026
type here...

Kulture

DKRSM-ja në Suharekë fton qytetarët të kontribuojnë për pasurimin e Muzeut të Edukimit

By admin

Drejtoria për Kulturë, Rini, Sport dhe Mërgatë në Komunën e Suharekës ka publikuar një thirrje publike drejtuar qytetarëve, me qëllim pasurimin e Muzeut të Edukimit.

Përmes kësaj thirrjeje, qytetarët ftohen që në mënyrë vullnetare të kontribuojnë me materiale të ndryshme me vlerë historike dhe etnologjike, si dokumente, fotografi, veshje tradicionale, dorëshkrime apo objekte të tjera që lidhen me trashëgiminë kulturore dhe arsimore të vendit.

“Me respekt dhe përkushtim të veçantë ndaj trashëgimisë sonë kulturore dhe shpirtërore, ju drejtohemi me këtë thirrje publike për të kontribuar në pasurimin e Muzeut të Edukimit në Suharekë”, thuhet në njoftim, raporton PrizrenPress.

Nga drejtoria theksohet se ruajtja dhe promovimi i identitetit kombëtar mbetet një ndër prioritetet kryesore, ndërsa çdo kontribut i qytetarëve konsiderohet i rëndësishëm për kujtesën kolektive.

“Çdo kontribut i juaji është një pjesë e rëndësishme e mozaikut të kujtesës sonë kolektive”, theksohet më tej.

Qëllimi i kësaj nisme është që përmes muzeut të dokumentohen dhe të ruhen vlerat kulturore, traditat dhe historia lokale, duke i përcjellë ato te brezat e rinj.

“Së bashku mund të ndërtojmë një thesar të çmuar që do të dëshmojë për historinë dhe kulturën e Suharekës”, përfundon thirrja./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
Defekt në rrjetin e ujësjellësit në Drenocë, pritet rënie e presionit të ujit
Next article
Fillon hartimi i strategjisë ekonomike lokale të Rahovecit për periudhën 2026–2030

Më Shumë

Fokus

Peja 03 barazon serinë finale ndaj Bashkimit

Peja 03 e ka barazuar serinë finale ndaj Bashkimit në Superligën e Kosovës te Femrat. Vashat pejane fituan në ndeshjen e dytë finale me rezultat...
Lajme

Defekt në rrjetin e ujësjellësit në Drenocë, pritet rënie e presionit të ujit

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar për një defekt të shkaktuar në rrjetin transportues të ujit në fshatin Drenocë të Malishevës. Sipas njoftimit,...

Klea Gashi, MVP e finales në Kupën U18

Qeveria mblidhet sot, në fokus masat e përkohshme për produktet bazë

Gjendet pa shenja jete një 53-vjeçar në Prizren

Kryetarja Emra: Gjykata e Prizrenit nuk ka pasur kapacitet për 109 të ndaluarit për keqpërdorim të votave

Fillon hartimi i strategjisë ekonomike lokale të Rahovecit për periudhën 2026–2030

Rahoveci pret Trepçën në "Mizahir Isma", vendasit kërkojnë fitore jetike

Vllaznia përmbys Drinin e Bardhë

Dy budallaki dhe një djallëzi

Tingujt e Festivalit të Muzikës pushtojnë Prizrenin

Nga shkollat te rrugët: Suhareka diskuton problemet e sigurisë publike

Kryeziu: 94 raste të korrupsionit i kemi përfunduar gjatë vitit 2025

Çmimet maksimale të derivateve për sot: Nafta 1.86 €, Benzina 1.49 €

Berisha: Përzgjedhja e mjekut familjar do të bëhet e detyrueshme

Trepça e pandalshme, 19 fitore radhazi me triumfin në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne