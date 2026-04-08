DKRSM-ja në Suharekë fton qytetarët të kontribuojnë për pasurimin e Muzeut të Edukimit

Drejtoria për Kulturë, Rini, Sport dhe Mërgatë në Komunën e Suharekës ka publikuar një thirrje publike drejtuar qytetarëve, me qëllim pasurimin e Muzeut të Edukimit.
Përmes kësaj thirrjeje, qytetarët ftohen që në mënyrë vullnetare të kontribuojnë me materiale të ndryshme me vlerë historike dhe etnologjike, si dokumente, fotografi, veshje tradicionale, dorëshkrime apo objekte të tjera që lidhen me trashëgiminë kulturore dhe arsimore të vendit.
“Me respekt dhe përkushtim të veçantë ndaj trashëgimisë sonë kulturore dhe shpirtërore, ju drejtohemi me këtë thirrje publike për të kontribuar në pasurimin e Muzeut të Edukimit në Suharekë”, thuhet në njoftim, raporton PrizrenPress.
Nga drejtoria theksohet se ruajtja dhe promovimi i identitetit kombëtar mbetet një ndër prioritetet kryesore, ndërsa çdo kontribut i qytetarëve konsiderohet i rëndësishëm për kujtesën kolektive.
“Çdo kontribut i juaji është një pjesë e rëndësishme e mozaikut të kujtesës sonë kolektive”, theksohet më tej.
Qëllimi i kësaj nisme është që përmes muzeut të dokumentohen dhe të ruhen vlerat kulturore, traditat dhe historia lokale, duke i përcjellë ato te brezat e rinj.
“Së bashku mund të ndërtojmë një thesar të çmuar që do të dëshmojë për historinë dhe kulturën e Suharekës”, përfundon thirrja./PrizrenPress.com/
Marketing
