Fitore e madhe e ‘Vreshtarëve’: Rahoveci 029 siguron mbijetesën në Superligë

Në një përballje dramatike të zhvilluar në Suharekë, Rahoveci 029 ka shënuar fitore të madhe ndaj Golden Eagle Ylli, duke triumfuar pas vazhdimeve me rezultat 83:89, raporton PrizrenPress.

Ndeshja ishte e luftuar deri në sekondat e fundit, ndërsa vendosja e fituesit erdhi në kohën shtesë, ku “Vreshtarët” treguan më shumë qetësi dhe vendosmëri në momentet vendimtare.

Me këtë fitore, Rahoveci 029 siguron edhe një sezon tjetër në elitën e Superliga e Kosovës në basketboll, duke arritur objektivin e mbijetesës në mënyrë dramatike./PrizrenPress.com/

Policia e kap hajnin e veturave dhe marketeve në Prizren
Mbijetesa e Rahovecit 029, Latifi e quan kapitull krenarie për qytetin

Tingujt e Festivalit të Muzikës pushtojnë Prizrenin

Kushdo që kaloi kah qendra e Prizrenit nga mesdita e së martës e deri pasdite, veç bukurive natyrore që pa, arriti të kënaqet edhe...
Çmimet maksimale të derivateve për sot: Nafta 1.86 €, Benzina 1.49 €

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, ka publikuar vendimin për çmimet maksimale të lejuara për shitjen e derivateve në tregun vendor, për ditën...

Policia e kap hajnin e veturave dhe marketeve në Prizren

Prizrenasit në hall të madh me qentë endacakë

Trepça e pandalshme, 19 fitore radhazi me triumfin në Rahovec

I jepet lamtumira e fundit ushtarit të UÇK-së Bajram Ramë Sylejmani në Guri të Kuq

Zjarr në një fabrikë në Prizren, një punëtor dërgohet në spital – dëmi rreth 400 mijë euro

Foto nga djegia e kamionit në autostradën “Ibrahim Rugova”, Policia: Shoferi dhe një pasagjer pa lëndime, shkoi ekipi i urgjencës

Xhiroja e fundit e Superligës: Beteja vendimtare për play-off dhe mbijetesë

Peja 03 pret Bashkimin në finalen e dytë të Play-off-it

Komuniteti i Suharekës angazhohet për një mjedis më të pastër

Kryeprokurori Kryeziu: Prizreni ka qenë një ndër rastet me keqpërdorimet më të mëdha me rezultatet zgjedhore

Malisheva nderon Nysret Hotin për kontribut në arsimin shqip në mërgatë

Vllaznia përmbys Drinin e Bardhë

Dy budallaki dhe një djallëzi

Shkatërrohet laboratori i drogës në Prizren, Prokuroria kërkon paraburgim për të pandehurit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

