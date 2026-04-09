Bashkimi dhe Bora përballen sot në Prizren

Në kuadër të Superligës në basketboll sot më 9 prill do të zhvillohet një përballje interesante ku Bashkimi do të përballet me Borën.
Ndeshja do të fillojë nga ora 18:45 dhe do të luhet në palestrën “Sezai Surroi”, në Prizren, një arenë që sjell përballje të forta, raporton PrizrenPress.
Ndërkohë të dy skuadrat synojnë fitore të rëndësishme në këtë fazë të kampionatit, me Bashkimin që kërkon të shfrytëzojë avantazhin e terrenit vendas, ndërsa Bora hyn në këtë duel me synimin për të befasuar.
Kjo ndeshje pritet të jetë një test i vërtetë force, ku Bashkimi do të kërkojë fitoren para tifozëve të vet, ndërsa Bora synonë të konfirmojnë statusin e tyre si një nga pretendentët kryesorë të këtij sezoni.
Bashkimi aktualisht mban pozitën e dytë me 46 pikë (19 fitore, 8 humbje), derisa Bora renditet e treta në tabelë më 41 pikë (14 fitore, 13 humbje)./PrizrenPress.com/
