Bashkimi dhe Peja 03 ndeshen sot në finalen e tretë për titull kampioni

Sot zhvillohet ndeshja e tretë e serisë finale për titull kampioni në Superligën e Kosovës në basketboll për femra, ku përballen Bashkimi dhe Peja 03, raporton PrizrenPress.

Seria aktuale është e barabartë 1:1, pas dy ndeshjeve të para të zhvilluara në palestrën “Karagaçi” në Pejë, duke e bërë këtë sfidë edhe më vendimtare për rrjedhën e finales.

Ndeshja e tretë luhet sot me fillim nga ora 16:00, në Palestrën Sportive “Sezai Surroi” në Prizren, ku pritet një atmosferë e zjarrtë dhe përkrahje e madhe nga tifozët vendas.

Të dyja skuadrat hyjnë në këtë takim me motiv të lartë, pasi fitorja do t’i japë një avantazh të rëndësishëm në garën për titullin kampion./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Më Shumë

Sport

Xhiroja e fundit e Superligës: Beteja vendimtare për play-off dhe mbijetesë

Mesjava sjell fundin e sezonit të rregullt në Superliga e Kosovës në basketboll, ku gjithçka do të vendoset në xhiron e fundit: pozitat e...
Lajme

Aksioni për pastrimin e Malishevës shtrihet në fshatrat Panorc, Rud dhe Llapçevë

Ka vazhduar sot aksioni për pastrimin e ambientit “Për Malishevën e pastër”, i cili po zbatohet në disa fshatra të komunës me qëllim të...

Dy budallaki dhe një djallëzi

Punime në rrjetin elektrik në Restelicë të Dragashit, kufizohet qarkullimi i automjeteve

Banorët e lagjes “Vëllezërit Stavileci” në Prizren ngrenë shqetësime për ujësjellësin, energjinë dhe parkingjet

QRTK në Prizren uron besimtarët e krishterë për festën e Pashkëve

1.91 euro për litër çmimi i naftës sot në Kosovë

Afër 6 mijë shoferë gjobiten për përdorim të telefonit në Kosovë

Policia shqipton 2289 gjoba trafiku për 24 orë

Në 37-vjetorin e rënies heroike, përkujtohet profesori Xhemajli Berisha në Prizren

Që ti je një gomar, kjo është diçka që duket

Marca: Lotët e një “luftëtari”

Angazhohen asistentë të rinj për nxënësit me nevoja të veçanta në Suharekë

Universiteti i Prizrenit merr kryesimin e Asociacionit të Universiteteve Ballkanike

Arrestohet një i dyshuar për vjedhje në Prizren, pranoi se ishte i përfshirë në së paku 5 raste

Bashkimi dominon Pejën: 6 ndeshje, 6 fitore për portokallezinjtë

