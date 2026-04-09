5.9 C
Prizren
E enjte, 9 Prill, 2026
type here...

FokusSport

Bashkimi e mbyll me fitore sezonin e rregullt

By admin

Bashkimi e ka përfunduar me fitore sezonin e rregullt në Superliga e Kosovës në basketboll, duke mposhtur Borën me rezultat 96:70, raporton PrizrenPress.

Në një ndeshje mes dy skuadrave që tashmë kishin siguruar “play-off”-in, prizrenasit dominuan dhe e mbyllën këtë fazë me rezultat bindës.

“Portokallezinjtë” kanë siguruar kualifikimin direkt në gjysmëfinale, ndërsa Bora në çerekfinale do të përballet me skuadrën tjetër prishtinase, Sigal Prishtinën./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne