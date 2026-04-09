Bashkimi përqendrohet te Play-Off-i pas përfundimit të sezonit të rregullt

By admin

Bashkimi ka përmbyllur sezonin e rregullt në Superliga e Kosovës në basketboll me bilanc prej 20 fitoresh dhe 8 humbjesh, duke konfirmuar formën e mirë para fazës vendimtare të kampionatit.

Prizrenasit e mbyllën këtë fazë me fitore bindëse ndaj Borës, ndërsa tashmë e kanë të siguruar kualifikimin direkt në gjysmëfinale të “play-off”-it, raporton PrizrenPress.

Pas përfundimit të sezonit të rregullt, nga klubi është vlerësuar rrugëtimi i deritanishëm dhe është theksuar se e gjithë vëmendja tashmë është te ndeshjet vendimtare.

“Sezoni i rregullt u mbyll me 20 fitore dhe 8 humbje. Një rrugëtim i fortë, me shumë punë dhe përkushtim nga e gjithë skuadra. Faleminderit tifozëve për përkrahjen gjatë gjithë sezonit – energjia juaj ka bërë diferencën. Tani fokusi kalon te Play-Off-i. Shihemi në ndeshjet më të rëndësishme të sezonit, gati për sfidat që na presin”, thuhet në reagimin e Bashkimit./PrizrenPress.com/

Previous article
Richard Gere: Dola i veshur si një i pastrehë… vetëm një grua ma dha pak ushqim…
Next article
Ramush Haradinaj në Has për ditëlindjen e Shejh Xhemajliut

Më Shumë

Fokus

Një person në Prizren raporton se i është zhdukur gruaja, nuk u kthye më pasi shkoi në punë

Një person në Prizren ka raportuar në Polici se i është zhdukur gruaja. Sipas raportit 24 orësh të Policisë, ajo ka shkuar të shtunën në...
Lajme

Hedh mbeturina në hapësirë publike, gjobitet me 200 euro dhe detyrohet t’i pastrojë në Suharekë

Një qytetar është gjobitur me 200 euro pasi ka ndotur hapësirën publike duke hedhur mbeturina, ndërsa është detyruar edhe që t’i largojë ato. Lajmin e...

Shkolla e Mjekësisë “Luciano Motroni” në Prizren shënon 64-vjetorin e themelimit

Punime në rrjetin elektrik në Restelicë të Dragashit, kufizohet qarkullimi i automjeteve

Duel jetik në Suharekë: Ylli synon vendin e katërt, Rahoveci mbijetesën

Fillon hartimi i strategjisë ekonomike lokale të Rahovecit për periudhën 2026–2030

Arrestohen tre të dyshuar për vjedhje në Prizren

Në 37-vjetorin e rënies heroike, përkujtohet profesori Xhemajli Berisha në Prizren

Totaj për rrugën Tetovë-Prizren: Nuk e dimë çka po punohet, ka mungesë transparence

Ramush Haradinaj në Has për ditëlindjen e Shejh Xhemajliut

Vajzat U18 të Bashkimit fituese të Kupës

DKRSM-ja në Suharekë fton qytetarët të kontribuojnë për pasurimin e Muzeut të Edukimit

Bashkimi dhe Bora përballen sot në Prizren

Arrestohet një i dyshuar për vjedhje në Prizren, pranoi se ishte i përfshirë në së paku 5 raste

Suhareka përkujton dëshmorët dhe martirët e Greikocit dhe Vraniçit

Nga shkollat te rrugët: Suhareka diskuton problemet e sigurisë publike

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

