14.1 C
Prizren
E premte, 10 Prill, 2026
type here...

Fokus

Përmirësohet ndriçimi publik në disa lagje të Prizrenit

By admin

Ndriçimi publik në Prizren po përmirësohet në disa zona të qytetit, në kuadër të ndërhyrjeve të Drejtorisë së Shërbimeve Publike.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur përmes një njoftimi në Facebook se kanë nisur punimet për rregullimin dhe funksionalizimin e ndriçimit në disa lagje.

“Ndriçimi publik në Prizren po përmirësohet çdo ditë! Me angazhimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, kanë nisur ndërhyrjet për rregullimin dhe funksionalizimin e ndriçimit në disa prej lagjeve të qytetit”, ka shkruar Totaj, raporton PrizrenPress.

Sipas tij, së fundmi është rikthyer ndriçimi në disa zona të rëndësishme të qytetit.

“Së fundmi, është rikthyer ndriçimi në zonën përreth Bajrakli Xhamisë si dhe në rrugët ‘Mehmet Pasha’, ‘Shefki Koqinaj’, ‘Ardian Zurnaxhiu’ dhe ‘12 Qershori’, duke rritur kështu sigurinë dhe lehtësuar lëvizjen për qytetarët”, thuhet në njoftim.

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Ai ka shtuar se ndërhyrjet do të vazhdojnë edhe në zona të tjera të qytetit.

“Punimet do të vazhdojnë edhe në zona të tjera, në mënyrë që çdo lagje të ketë ndriçim të rregullt dhe cilësor”, përfundon Totaj./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Bie për dy cent çmimi i naftës në Kosovë
Next article
Sot nis Play-Off-i i Ligës së Parë me gjysmëfinale të zjarrta në Prizren

Më Shumë

Lajme

Fokus

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne