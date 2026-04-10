14.1 C
Prizren
E premte, 10 Prill, 2026
type here...

Lajme

Vazhdon aksioni i pastrimit në katër fshatra të Malishevës

By admin

Në kuadër të aksionit njëmujor “Për Malishevën e pastër”, sot ka vazhduar pastrimi i ambientit në fshatrat Llazicë, Balincë, Lubizhdë dhe Turjakë.

Në këtë aktivitet morën pjesë kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, nënkryetari dhe udhëheqësi i Task Forcës, Vesel Krasniqi, drejtorë të drejtorive komunale, zyrtarë komunalë, si dhe qytetarë, raporton PrizrenPress.

Kryetari Kastrati tha se ky aksion nuk përfundon me aktivitetet e ditës, por do të vazhdojë edhe në vijim, me synim të përhershëm për përmirësimin e gjendjes mjedisore.

“Pastrimi i ambientit që po bëjmë sot nuk përfundon me këtë aksion, por do të vazhdojë edhe më tej. Ne jemi të përkushtuar për mirëmbajtjen e ambientit nga mbeturinat, përfshirë edhe ato inerte. Mbi të gjitha, qëllimi ynë kryesor është vetëdijesimi i qytetarëve për rëndësinë e ruajtjes së ambientit të pastër”, tha Kastrati.

Ai theksoi se prilli është shpallur “Muaji i Ambientit”, ndërsa synimi i komunës është që Malisheva të renditet ndër komunat me ambientin më të pastër në vend./PrizrenPress.com/

Previous article
Vazhdon nisma “Një dëshirë për rrugën time” me banorët e lagjes “Lakuriq” në Prizren
Next article
Përmbyllet konsultimi publik për Draft-Strategjinë e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun 2026–2030 në Dragash

Më Shumë

Kulture

Delirium

Nga Mimoza Ahmeti I thyer, i errët, i vrertë, qëndroj, dritëlëshoj, mjaltë rrjedh nga vrujet e mia. I thyer në pikën më të dobët, të të mbeturit vetëm, që askujt s’i sjell...
Fokus

Zjarr në një fabrikë në Prizren, një punëtor dërgohet në spital – dëmi rreth 400 mijë euro

Një zjarr i madh ka shpërthyer sot rreth orës 03:00 të mëngjesit në një fabrikë në fshatin Mushnikovë të Prizrenit. Rastin për Klankosova.tv e ka...

Prizrenasit në hall të madh me qentë endacakë

Vazhdojnë punimet në Tregun e Gjelbër dhe parkingun nëntokësor në Prizren

Peja 03 pret Bashkimin në finalen e dytë të Play-off-it

Totaj uron Ditën Ndërkombëtare të Romëve, thekson përkushtimin për integrim

Zjarr në një fabrikë të stiroporit në Prizren/Një person merr trajtim mjekësor, shkaktohen dëme të mëdha materiale

Arrestohet një i dyshuar për vjedhje në Prizren, pranoi se ishte i përfshirë në së paku 5 raste

Inspektorati i Malishevës: Për hedhjen e mbeturinave në vende të palejuara gjobat nisin nga 200 euro

Digjet kamioni në autostradën “Ibrahim Rugova”, pramje dramatike

Bie për dy cent çmimi i naftës në Kosovë

I jepet lamtumira e fundit ushtarit të UÇK-së Bajram Ramë Sylejmani në Guri të Kuq

Richard Gere: Dola i veshur si një i pastrehë… vetëm një grua ma dha pak ushqim…

Shishko përgëzon Junior 06 pas sukseseve në U14 dhe U16

Që ti je një gomar, kjo është diçka që duket

The Guardian: Muriqi nga dhimbja me Kosovën te hero i Mallorcas ndaj Real Madridit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne