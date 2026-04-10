Prizreni dhe OSBE forcojnë bashkëpunimin institucional

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur në takim ushtruesin e ri të detyrës së drejtorit të Qendrës Rajonale të OSBE-së në Prizren, Cristiano Barale, së bashku me bashkëpunëtorët e tij.

Në një postim në Facebook, Totaj ka bërë të ditur se në këtë takim është diskutuar për vazhdimin dhe thellimin e bashkëpunimit ndërinstitucional.

“Me kënaqësi prita sot ushtruesin e ri të detyrës së drejtorit të Qendrës Rajonale të OSBE-së në Prizren, Cristiano Barale, së bashku me bashkëpunëtorët e tij, me ç’rast e falënderova për bashkëpunimin korrekt të deritanishëm dhe diskutuam për forcimin e mëtejmë të marrëdhënieve si dhe për thellimin e bashkëpunimit në të ardhmen”, ka bërë të ditur Totaj./PrizrenPress.com/

