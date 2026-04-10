Inspektorati i Malishevës: Për hedhjen e mbeturinave në vende të palejuara gjobat nisin nga 200 euro

Drejtoria e Inspektoratit në Komunën e Malishevës ka bërë të ditur se gjatë muajit prill është duke u zhvilluar aksioni i përgjithshëm për pastrimin e ambientit “Për Malishevën e pastër”, me qëllim largimin e mbeturinave të hedhura në mënyrë të papërgjegjshme, raporton PrizrenPress.

Sipas Inspektoratit, pastrimi po realizohet si në pronat publike ashtu edhe në ato private, ndërsa qytetarët janë ftuar të tregojnë kujdes dhe të mos hedhin mbeturina në vende të pacaktuara nga organet komunale.

“Çdo person që hedh mbeturina komunale apo inerte në vende të palejuara do të përballet me gjoba, sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi për këtë fushë. Gjoba për shkelje të tilla fillon nga 200 euro”, thuhet në njoftim.

Po ashtu, Inspektorati ka bërë thirrje për bashkëpunim qytetar, duke kërkuar që rastet e shkeljeve të denoncohen në institucionet kompetente, përfshirë Inspektoratin Komunal dhe Policinë.

“Denoncimet mund të bëhen në çdo kohë… Faleminderit për bashkëpunim”, thuhet në njoftimin e nënshkruar nga drejtori i Drejtorisë së Inspektoratit, Jakup Gashi./PrizrenPress.com/

