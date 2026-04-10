Nesër nis beteja e “Play-off”-it në Superligë

Pas përfundimit të një sezoni të rregullt mjaft konkurrues, këtë fundjavë nis faza më vendimtare e basketbollit kosovar – “Play-off”-i i ProCredit Superligës, ku skuadrat më të mira do të luftojnë për titullin kampion.
Në çerekfinale, përballjet premtojnë spektakël dhe rivalitet të fortë, raporton PrizrenPress.
Të shtunën nga ora 19:30, Golden Eagle Ylli përballet me Pejën, në një duel të balancuar mes skuadrave që këtë edicion kanë nga dy fitore ndaj njëra-tjetrës. Therandasit e përfunduan sezonin e rregullt në vendin e katërt, ndërsa pejanët në të pestin.
Ndërkohë, të dielën nga ora 19:30, në kryeqytet zhvillohet derbi ndërmjet Bora dhe Sigal Prishtina. Kjo përballje zhvillohet për herë të parë në fazën e “Play-off”-it dhe pritet të sjellë emocione të mëdha për tifozët.
Sipas formatit të garës, skuadra që arrin dy fitore kualifikohet në gjysmëfinale, ndërsa për të siguruar finalen duhen tri fitore. Titulli i kampionit do t’i takojë ekipit që arrin katër fitore në serinë finale./PrizrenPress.com/
