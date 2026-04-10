Nesër nis beteja e “Play-off”-it në Superligë

Pas përfundimit të një sezoni të rregullt mjaft konkurrues, këtë fundjavë nis faza më vendimtare e basketbollit kosovar – “Play-off”-i i ProCredit Superligës, ku skuadrat më të mira do të luftojnë për titullin kampion.

Në çerekfinale, përballjet premtojnë spektakël dhe rivalitet të fortë, raporton PrizrenPress.

Të shtunën nga ora 19:30, Golden Eagle Ylli përballet me Pejën, në një duel të balancuar mes skuadrave që këtë edicion kanë nga dy fitore ndaj njëra-tjetrës. Therandasit e përfunduan sezonin e rregullt në vendin e katërt, ndërsa pejanët në të pestin.

Ndërkohë, të dielën nga ora 19:30, në kryeqytet zhvillohet derbi ndërmjet Bora dhe Sigal Prishtina. Kjo përballje zhvillohet për herë të parë në fazën e “Play-off”-it dhe pritet të sjellë emocione të mëdha për tifozët.

Sipas formatit të garës, skuadra që arrin dy fitore kualifikohet në gjysmëfinale, ndërsa për të siguruar finalen duhen tri fitore. Titulli i kampionit do t’i takojë ekipit që arrin katër fitore në serinë finale./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Inspektorati i Malishevës: Për hedhjen e mbeturinave në vende të palejuara gjobat nisin nga 200 euro
Next article
“Dita e Plisit” merr mbështetje – nismë për ruajtjen e traditës në Prizren

Më Shumë

Fokus

Zjarr në një fabrikë të stiroporit në Prizren/Një person merr trajtim mjekësor, shkaktohen dëme të mëdha materiale

  Policia e Kosovës, ka njoftuar se një fabrikë për prodhimin e stiroporit në Prizren, është përfshirë nga zjarri, ku si pasojë, janë shkaktuar dëme...
Lajme

Punime në rrjetin elektrik në Restelicë të Dragashit, kufizohet qarkullimi i automjeteve

Komuna e Dragashit ka njoftuar se më 8 prill 2026 do të zhvillohen punime në rrjetin elektrik në fshatin Restelicë, në segmentin pranë tunelit. Sipas...

Marca: Lotët e një “luftëtari”

Asnjë panel në fushë: Çfarë po ndodh me parkun diellor milionësh në Rahovec?

Foto nga djegia e kamionit në autostradën “Ibrahim Rugova”, Policia: Shoferi dhe një pasagjer pa lëndime, shkoi ekipi i urgjencës

Bamforth i jashtëzakonshëm, shpallet MVP

DKA-ja në Prizren dhe Fakulteti Filologjik drejt bashkëpunimit për zhvillim profesional në arsim

Hoxhallarët marrin pjesë në varrimin e Dom Kelmend Spaqit

Asfaltohet segmenti rrugor prej 160 metrash në Gjonaj

The Guardian: Muriqi nga dhimbja me Kosovën te hero i Mallorcas ndaj Real Madridit

Ramush Haradinaj në Has për ditëlindjen e Shejh Xhemajliut

Junior 06 dominon Megasportin në gjysmëfinalen e parë U16

Ylli me fitore të vlefshme në luftë për vendin e katërt

Martohet djali i heroit të Kosovës, Fetah Gega

Bashkimi dhe Bora përballen sot në Prizren

Afër 6 mijë shoferë gjobiten për përdorim të telefonit në Kosovë

