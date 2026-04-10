14.1 C
Prizren
E premte, 10 Prill, 2026
type here...

Sport

Publikohet orari i Play-Off-it në Superligë

By admin

Vetëm në minutat e fundit është përcaktuar renditja përfundimtare e sezonit të rregullt në ProCredit Superligë, duke sjellë një fazë “Play-off” që premton spektakël dhe rivalitet maksimal.

Trepça si lider dhe Bashkimi si nënkampion i sezonit të rregullt janë kualifikuar direkt në gjysmëfinale, ndërsa katër skuadrat tjera do të luftojnë në çerekfinale për dy vendet e mbetura.

Në çerekfinale përballen Golden Eagle Ylli me Pejën, si dhe Bora me Sigal Prishtina. Skuadra që arrin dy fitore kualifikohet në gjysmëfinale, ndërsa për finalen duhen tri fitore dhe për titullin kampion katër, raporton PrizrenPress.

Orari i ndeshjeve është i shpërndarë në disa faza. Çerekfinalet nisin më 11 dhe 12 prill, ku të shtunën nga ora 19:30 luhet ndeshja Golden Eagle Ylli – Peja, ndërsa të dielën në të njëjtën orë përballen Bora – Sigal Prishtina. Ndeshjet e dyta zhvillohen më 15 dhe 16 prill, me Peja – Golden Eagle Ylli të mërkurën dhe Sigal Prishtina – Bora të enjten, të dyja nga ora 19:30. Nëse është e nevojshme, ndeshjet e treta luhen më 18 dhe 19 prill, sërish nga ora 19:30.

Gjysmëfinalet nisin më 22 dhe 23 prill, ku Bashkimi përballet me fituesin e duelit Bora/Sigal Prishtina, ndërsa Trepça me fituesin e çiftit Golden Eagle Ylli/Peja. Seria gjysmëfinale vazhdon më 25/26 prill, 29/30 prill, 2/3 maj dhe nëse është e nevojshme më 6/7 maj, gjithmonë nga ora 19:30.

Finalja e madhe do të zhvillohet në sistemin “best of seven”, duke nisur më 10 maj dhe duke vazhduar më 13, 17, 20, 24, 27 dhe 31 maj, deri në shpalljen e kampionit të ri të Superligës./PrizrenPress.com/

Previous article
“Dita e Plisit” merr mbështetje – nismë për ruajtjen e traditës në Prizren

Më Shumë

Lajme

Totaj uron Pashkët për besimtarët katolikë

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka uruar të gjithë besimtarët e fesë katolike me rastin e festës së Pashkëve. “Gëzuar Pashkët të gjithë...
Sport

The Guardian: Muriqi nga dhimbja me Kosovën te hero i Mallorcas ndaj Real Madridit

Sulmuesi i Kosovës, Vedat Muriqi, ka marrë vëmendje të madhe nga mediumi prestigjioz “The Guardian” pas paraqitjes së tij vendimtare me RCD Mallorca kundër...

Vllaznia përmbys Drinin e Bardhë

Hoxhallarët marrin pjesë në varrimin e Dom Kelmend Spaqit

Mbijetesa e Rahovecit 029, Latifi e quan kapitull krenarie për qytetin

Që ti je një gomar, kjo është diçka që duket

Vetaksident në Prevallë, humb jetën një shtetas amerikan

Liria fiton derbin e Prizrenit

Në Malishevë vijon aksionin për pastrimin e hapësirave publike

Nga shkollat te rrugët: Suhareka diskuton problemet e sigurisë publike

Ylli me fitore të vlefshme në luftë për vendin e katërt

Rahoveci hap konsultimet publike për ndryshimin e rregullores së taksave komunale

35 aksidente me të lënduar dhe 2,233 tiketa trafiku në 24 orët e fundit

Çikat e Bashkimit dominojnë ndaj Pejës 03 në finalen e tretë

Inspektorati i Malishevës: Për hedhjen e mbeturinave në vende të palejuara gjobat nisin nga 200 euro

Ndahet nga jeta muzikanti prizrenas Florim Guhelli në moshën 58-vjeçare

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne