Fokus

Përurohet Dhoma e Kontaktimit në Qendrën për Punë Sociale në Malishevë

By admin

Në Qendrën për Punë Sociale në Malishevë është përuruar Dhoma e Kontaktimit, një projekt që synon forcimin e shërbimeve sociale dhe mbrojtjen e interesit më të lartë të fëmijëve.

Ky investim konsiderohet një hap i rëndësishëm institucional në krijimin e një ambienti të sigurt dhe profesional për realizimin e kontakteve familjare në raste të ndjeshme sociale, duke ndihmuar në ruajtjen e lidhjeve prind–fëmijë.

Drejtori i Shëndetësisë në Komunën e Malishevës, Amrush Elshani, theksoi rëndësinë e këtij investimi për mirëqenien e fëmijëve dhe qasjen institucionale ndaj rasteve sociale.

“Ky investim vendos fëmijën në qendër të kujdesit institucional, duke ndihmuar në ruajtjen dhe forcimin e lidhjeve familjare edhe në situata të ndjeshme, si dhe duke krijuar një ambient të përshtatshëm për trajtimin me profesionalizëm të rasteve nga institucionet përkatëse”, u shpreh Elshani.

Edhe përfaqësuesi i Policisë së Kosovës, Zenel Haliti, vlerësoi rëndësinë e këtij projekti për sigurinë dhe mirëqenien e fëmijëve gjatë proceseve të kontaktit.

“E shohim si një institucion shumë të domosdoshëm për krijimin e një mjedisi më të sigurt dhe më të përshtatshëm për fëmijët”, theksoi Haliti.

Mirënjohje e veçantë u shpreh për Shoqatën “Bereqeti” dhe donatorët që mundësuan realizimin e këtij projekti, i cili vlerësohet si një investim i drejtpërdrejtë në një të ardhme më të sigurt dhe më humane për komunitetin./PrizrenPress.com/

"Dita e Plisit" merr mbështetje – nismë për ruajtjen e traditës në Prizren

Iniciativa për organizimin e "Ditës së Plisit" në Prizren ka marrë mbështetje institucionale, si pjesë e përpjekjeve për ruajtjen dhe promovimin e traditave kombëtare. Kryetari...
Fokus

Policia e kap hajnin e veturave dhe marketeve në Prizren

Policia e Kosovës ka njoftuar për arrestimin e një të dyshuari në Prizren për së paku pesë vjedhje. Lajmin e ka bërë të ditur për...

Marca: Lotët e një “luftëtari”

Prizreni dhe OSBE forcojnë bashkëpunimin institucional

Përfundon restaurimi i Hanit të familjes Zajmi në Prizren

Çikat e Bashkimit dominojnë ndaj Pejës 03 në finalen e tretë

Fillon hartimi i strategjisë ekonomike lokale të Rahovecit për periudhën 2026–2030

Bamforth i jashtëzakonshëm, shpallet MVP

Në Malishevë vijon aksionin për pastrimin e hapësirave publike

Dy budallaki dhe një djallëzi

Richard Gere: Dola i veshur si një i pastrehë… vetëm një grua ma dha pak ushqim…

Vllaznia përmbys Drinin e Bardhë

Vajzat U18 të Bashkimit fituese të Kupës

Hedh mbeturina në hapësirë publike, gjobitet me 200 euro dhe detyrohet t’i pastrojë në Suharekë

Bashkimi dominon Pejën: 6 ndeshje, 6 fitore për portokallezinjtë

Inspektorati i Malishevës: Për hedhjen e mbeturinave në vende të palejuara gjobat nisin nga 200 euro

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

