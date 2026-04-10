P.C Prizreni një hap larg finales së Ligës së Parë

By admin

Proton Cable Prizreni ka bërë një hap të madh drejt finales së Ligës së Parë, duke fituar bindshëm gjysmëfinalen e parë ndaj Istogut me rezultat të thellë 108:77.

Skuadra prizrenase zhvilloi një paraqitje dominuese nga fillimi deri në fund të takimit, duke kontrolluar ritmin e lojës dhe duke krijuar epërsi të konsiderueshme që në pjesët e para, të cilën e menaxhoi deri në fishkëllimën e fundit, raporton PrizrenPress.

Lojtari më i dalluar për Prizrenin ishte Hajriz Hazeri, i cili realizoi 27 pikë dhe udhëhoqi ekipin drejt fitores. Për Istogun u veçua Dardan Maxharraj me 22 pikë të shënuara.

Me këtë fitore, P.C Prizreni i afrohet finales së madhe të Ligës së Parë. Sipas formatit të garës, skuadra që arrin dy fitore siguron kualifikimin në finale, ku do të përballet me fituesin e duelit New BasketDrita.

Seria gjysmëfinale vazhdon./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

