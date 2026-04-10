Prizreni pjesë e Kupës Ndërkombëtare Ballkanike të Çiklizmit 2026

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka zhvilluar sot një takim me përfaqësues të Federatës së Çiklizmit të Kosovës dhe klubeve të çiklizmit, ku është diskutuar organizimi i Kupa Ndërkombëtare Ballkanike e Çiklizmit 2026.

Në takim morën pjesë kryetari i Federatës së Çiklizmit të Kosovës, Avni Nuha, anëtari i bordit të federatës Berk Kyçyk, si dhe përfaqësues të Klubit të Çiklizmit “Pro Bike Prizren”, Agon Hukallo dhe Mustafa Mani, raporton PrizrenPress.

Në këtë takim u diskutua që një nga etapat e garës ndërkombëtare, e cila do të mbahet më 5–7 qershor 2026 në Kosovë, pritet të zhvillohet në Prizren, duke e vendosur qytetin në hartën e ngjarjeve sportive ndërkombëtare.

Kryetari Totaj ka theksuar gatishmërinë për mbështetje institucionale të këtij organizimi.

“Shpreha gatishmërinë e plotë për mbështetje institucionale dhe e vlerësoj këtë organizim si mundësi të rëndësishme për promovimin e sportit, turizmit dhe imazhit ndërkombëtar të Prizrenit e Kosovës”, ka deklaruar ai./PrizrenPress.com/

