15.2 C
Prizren
E shtunë, 11 Prill, 2026
type here...

Rozë

Dueti përloti të pranishmit: Besnik Qaka dhe vajza e tij performojnë me pianistin e njohur francez

By admin

Një moment i veçantë dhe thellësisht emocionues, i regjistruar nga një pianist i huaj në një hapësirë publike, ka marrë dhenë në rrjetet sociale.

Protagonistët? Këngëtari shqiptar, Besnik Qaka, dhe vajza e tij vetëm 6-vjeçare, Una. Videoja e tyre duke kënduar bashkë po prek zemrat e mijëra njerëzve, duke u shpërndarë kudo.

Çdo gjë filloi kur pianisti i njohur francez, Aurélien Froissart, i cili njihet për performancat e tij në piano publike, po luante një melodi. Papritur, Una iu afrua dhe i kërkoi nëse mund të luante këngën “Die With a Smile” nga Lady Gaga dhe Bruno Mars.

Ajo që ndodhi më pas ishte vërtet magjike. Una mori babanë e saj, Besnik Qakën, dhe e solli tek pianoja për të kënduar së bashku. Me një zë të ëmbël dhe duke kënduar përkrah babait të saj artist, Una dëshmoi talentin dhe lidhjen e fortë që ka me të.

Pianisti, Aurélien Froissart, i cili ka postuar videon, e ka përshkruar këtë moment si “duetin më të lezetshëm atë-bijë ndonjëherë”, duke shtuar se performanca e tyre “i bëri të gjithë të qanin”. Ai ka ftuar ndjekësit të shikojnë videon deri në fund për të parë momentin kur ata këndojnë së bashku.

Fansat dhe dashamirësit e artistit nuk kanë kursyer komentet e tyre plot ëmbëlsi, duke vlerësuar talentin e Unës në muzikë.

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne