15.2 C
Prizren
E shtunë, 11 Prill, 2026
Anulohet repriza e “Komedisë së Zezë” në Prizren

By admin

Teatri i Qytetit “Bekim Fehmiu” në Prizren ka njoftuar se repriza e paralajmëruar e shfaqjes “Komedia e Zezë”, e cila fillimisht ishte planifikuar të rikthehej për publikun sot me fillim nga ora 20:00, nuk do të mbahet.

Në njoftimin e institucionit bëhet e ditur se anulimi vjen për shkak të angazhimeve intensive në përgatitjen e një projekti të ri artistik dhe dinamikës së shtuar të punës kreative në teatër.

Teatri ka falënderuar publikun për mirëkuptimin dhe mbështetjen e vazhdueshme./PrizrenPress.com/

Marketing

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

