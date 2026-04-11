15.2 C
Prizren
E shtunë, 11 Prill, 2026
type here...

Sport

Vashat e Bashkimit drejt titullit, presin Pejën 03 në finalen e katërt në Prizren

By admin

Bashkimi rikthehet në parket për ndeshjen e katërt finale të Play-Off-it në Superligën e Kosovës në basketboll për femra, ku do të përballet me Pejën 03 në Prizren.

Skuadra prizrenase vjen në këtë sfidë me epërsi 2:1 në seri, pas fitores në ndeshjen e tretë, dhe është vetëm një hap larg afrimit edhe më shumë drejt titullit kampion, raporton PrizrenPress.

Takimi zhvillohet nesër, (e dielë, 12 prill) me fillim nga ora 19:30, në Palestrën Sportive “Sezai Surroi” në Prizren, ku pritet një atmosferë e zjarrtë dhe përkrahje e madhe nga tifozët.

Bashkimi synon të shfrytëzojë avantazhin e terrenit vendas për të bërë hapin vendimtar në serinë finale, ndërsa Peja 03 kërkon rikthimin për të barazuar gjithçka./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
Anulohet repriza e “Komedisë së Zezë” në Prizren
Next article
Prishtina e Re përmbys Malishevën në fund

Më Shumë

Lajme

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne