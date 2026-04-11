15.2 C
Prizren
E shtunë, 11 Prill, 2026
type here...

Sport

Fury rikthehet në ring, sfidon Makhmudovin

By admin

Bota e boksit sonte kthen vëmendjen drejt një superpërballjeje në peshat e rënda, ku Tyson Fury rikthehet në ring për t’u përballur me Arslanbek Makhmudov.

Dueli zhvillohet më 11 prill në Tottenham Hotspur stadium në Londër dhe pritet me interesim të jashtëzakonshëm nga tifozët e sportit.

Kjo ndeshje shënon rikthimin e britanikut pas një periudhe të vështirë, të shoqëruar me humbje ndaj Oleksandr Usyk, duke e vendosur atë përballë një prove vendimtare për të ardhmen në elitën e boksit. Fury hyn në këtë sfidë me bilanc prej 34 fitoresh, 2 humbjesh dhe 1 barazimi.

Në anën tjetër, Makhmudov vjen si një nga goditësit më të frikshëm të momentit, me 19 fitore me nokaut në 21 duele gjithsej. Fuqia e tij brutale e bën këtë përballje një test serioz për Fury-n, sidomos pas mungesës së gjatë nga ringi.

Para ndeshjes, Fury është shprehur i motivuar maksimalisht, duke deklaruar se është rikthyer si “gjuetar” dhe duke premtuar spektakël për publikun. Ndërkohë, kundërshtari i tij ka treguar respekt për përvojën e britanikut, por ka theksuar se është gati për sfidën më të madhe të karrierës.

Ky duel shihet si një përballje mes teknikës dhe eksperiencës së Fury-t dhe forcës së jashtëzakonshme të Makhmudovit.

Një fitore për britanikun mund të hapë rrugën për duele të tjera të mëdha, përfshirë një përballje të shumëpritur me Anthony Joshua.

Marketing

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne