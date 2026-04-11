Sport

Prishtina e Re përmbys Malishevën në fund

Prishtina e Re ka shënuar fitore të rëndësishme me përmbysje ndaj Malishevës, duke triumfuar 2-1 në një ndeshje dramatike.

Pjesa e parë u mbyll pa gola, ndërsa mysafirët kaluan në epërsi në minutën e 59-të me golin e Brunos.

Vendasit reaguan në fund të takimit, ku fillimisht barazuan në minutën e 78-të përmes Ibrahim Kargbos. Goli i fitores erdhi në minutën e 89-të, kur Endrit Baholli realizoi për t’i dhënë tri pikë jetike skuadrës së tij.

Me këtë fitore, Prishtina e Re shkon në kuotën e 27 pikëve, por mbetet në pozitën e fundit pas 28 xhirove. Në anën tjetër, Malisheva qëndron në vendin e pestë me 40 pikë.

