Nait Hasani për zgjedhjen e presidentit: Xhavit Haliti mund të jetë figurë unifikuese

Deputeti i PDK-së, Nait Hasani në “Info Magazina” ka thënë se Kosovës aktualisht i nevojitet një kandidat unifikues për postin e presidentit.

“Mendoj që nga ata që mundet më përballu dhe me qenë unifikues është Xhavit Haliti, besoj që mund të marrë edhe votat e VV-, sepse ka qenë kryetar i Kuvendit të Kosovës, ka qenë deputet, nuk ka ngatërresa nga subjektet e tjera, e shoh si një figure politike e angazhuar e hershme”, ka thënë Hasani.

Hasani tha gjithashtu se ky është propozimi tij, ndërsa jo i PDK-së.

