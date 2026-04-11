Ylli e nis me fitore në Play-Off

Golden Eagle Ylli e ka nisur me fitore fazën e “play-off”-it në Superliga e Kosovës në basketboll, duke mposhtur Pejën me rezultat 93:82, raporton PrizrenPress.

Therandasit e nisën serinë çerekfinale me triumf në një ndeshje të luftuar nga fillimi deri në fund, duke marrë avantazhin 1:0 në seri.

Sipas formatit të garës, në gjysmëfinale kalon skuadra që arrin dy fitore, ndërsa ndeshja e dytë e serisë do të zhvillohet në Pejë, ku Peja do të kërkojë barazimin.

Golden Eagle Ylli tashmë ka epërsinë në seri dhe synon ta mbyllë punën në ndeshjen e ardhshme për të siguruar kualifikimin në gjysmëfinale./PrizrenPress.com/

Previous article
Nait Hasani për zgjedhjen e presidentit: Xhavit Haliti mund të jetë figurë unifikuese
Next article
Ky është 19-vjeçari nga Rahoveci që vdiq tragjikisht në një aksident në Austri

Më Shumë

Lajme

Asfaltohet segmenti rrugor prej 160 metrash në Gjonaj

Drejtoria e Shërbimeve Publike në Komunën e Prizrenit ka filluar punimet për asfaltimin e një segmenti rrugor prej rreth 160 metrash në afërsi të...
Fokus

“Dita e Plisit” merr mbështetje – nismë për ruajtjen e traditës në Prizren

Iniciativa për organizimin e “Ditës së Plisit” në Prizren ka marrë mbështetje institucionale, si pjesë e përpjekjeve për ruajtjen dhe promovimin e traditave kombëtare. Kryetari...

Peja 03 pret Bashkimin në finalen e dytë të Play-off-it

Fury rikthehet në ring, sfidon Makhmudovin

Digjet kamioni në autostradën “Ibrahim Rugova”, pramje dramatike

Kryeziu: 94 raste të korrupsionit i kemi përfunduar gjatë vitit 2025

Defekt në rrjetin e ujësjellësit në Drenocë, pritet rënie e presionit të ujit

Afër 6 mijë shoferë gjobiten për përdorim të telefonit në Kosovë

Dueti përloti të pranishmit: Besnik Qaka dhe vajza e tij performojnë me pianistin e njohur francez

Vazhdon nisma “Një dëshirë për rrugën time” me banorët e lagjes “Lakuriq” në Prizren

DKA-ja në Prizren dhe Fakulteti Filologjik drejt bashkëpunimit për zhvillim profesional në arsim

Inspektorati i Malishevës: Për hedhjen e mbeturinave në vende të palejuara gjobat nisin nga 200 euro

Shtatë për qind e pagës për shëndetin, “funksionalizimi i plotë i sigurimit shëndetësor deri në pesë vjet”

I jepet lamtumira e fundit ushtarit të UÇK-së Bajram Ramë Sylejmani në Guri të Kuq

Sot nis Play-Off-i i Ligës së Parë me gjysmëfinale të zjarrta në Prizren

Foto nga djegia e kamionit në autostradën “Ibrahim Rugova”, Policia: Shoferi dhe një pasagjer pa lëndime, shkoi ekipi i urgjencës

