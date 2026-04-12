Në Malishevë përkujtohen dëshmorët Ramiz Shala dhe Bajram Gashi

By admin

Sot u përkujtuan me nderime dëshmorët e kombit Ramiz Shala nga Kleçka dhe Bajram Gashi nga Vërmica, të cilët ranë duke sakrifikuar jetën për lirinë e atdheut.

Në aktivitetin përkujtimor morën pjesë kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, Komandant Çeliku, njëherësh kryetar i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, kryetari i Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti, si dhe përfaqësues të OVL-UÇK-së, Metush Kryeziu, përfaqësues të institucioneve lokale dhe qytetarë të shumtë.

Me këtë rast u vlerësua lart kontributi dhe përkushtimi i dëshmorëve për çlirimin e vendit, duke theksuar se sakrifica e tyre mbetet frymëzim i përhershëm për brezat që vijnë.

Lavdi e përjetshme dëshmorëve të kombit!/PrizrenPress.com/

Marketing

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

