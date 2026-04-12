18.8 C
Prizren
E diel, 12 Prill, 2026
type here...

Sport

Drini i Bardhë shkatërron Ulpianën, fiton 5:0 me hat-trick të Totajt

By admin

Drini i Bardhë ka shënuar një fitore të thellë dhe bindëse ndaj Ulpianës, duke triumfuar me rezultat 5:0 në një paraqitje dominuese nga fillimi deri në fund, raporton PrizrenPress.

Skuadra e Drinit të Bardhë kontrolloi plotësisht ndeshjen, duke krijuar raste të shumta dhe duke mos lejuar kundërshtarin të rrezikojë seriozisht portën.

Golat për ekipin hasjan u realizuan nga Ragip Thaqi dhe Gramos Bajra, ndërsa protagonisti kryesor i takimit ishte Shpejtim Totaj, i cili shënoi hat-trick dhe udhëhoqi ekipin drejt fitores së madhe./PrizrenPress.com/

Marketing

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Më Shumë

Sport

Lajme

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne