Liria në ndjekje të Superligës, vetëm tri pikë larg kreut

Liria ka vazhduar formën e mirë në Ligën e Parë, duke marrë një fitore bindëse 5:2 ndaj Trepçës, rezultat që e mban fuqishëm në garë për kreun e tabelës, raporton PrizrenPress.

Pas javës së 28-të, skuadra prizrenase renditet në vendin e pestë me 56 pikë, vetëm tri pikë më pak se dy skuadrat kryesuese, Vushtrrisë dhe Dinamos, që kanë nga 59 pikë. Në mesin e tyre ndodhen edhe Feronikeli 74 me 58 pikë dhe Vëllaznimi me 57 pikë.

Gara për dy vendet që sigurojnë ngjitjen direkte në Superligë, si dhe për zonën e play-off-it (vendet 3 dhe 4), është bërë jashtëzakonisht e ngushtë, me disa skuadra të përfshira në diferencë minimale pikësh./PrizrenPress.com/

Marketing

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

