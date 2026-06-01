Fokus

Në Spitalin e Prizrenit nis Skriningu Neonatal për zbulimin e hershëm të sëmundjeve tek foshnjat

By admin

Në Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka filluar zbatimi i Skriningut Neonatal, një program që mundëson zbulimin e hershëm të sëmundjeve kongjenitale dhe metabolike tek foshnjat e porsalindura.

Ky program realizohet përmes një procedure të thjeshtë, të sigurt dhe pa rrezik, duke mundësuar diagnostikim dhe trajtim në kohë, me qëllim parandalimin e komplikimeve të mundshme dhe sigurimin e një fillimi më të shëndetshëm të jetës, raporton PrizrenPress.

Njoftimin për fillimin e këtij programi e ka bërë drejtori ekzekutiv i spitalit, Osman Hajdari, i cili ka theksuar rëndësinë e këtij hapi në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore dhe kujdesit ndaj gjeneratave të reja.

“Po ndaj me ju një lajm të rëndësishëm! Në Spitalin e Përgjithshëm ‘Prim. Dr. Daut Mustafa’ në Prizren ka filluar zbatimi i Skriningut Neonatal, një program që mundëson zbulimin e hershëm të sëmundjeve të caktuara kongjenitale dhe metabolike tek foshnjat e porsalindura. Përmes një procedure të thjeshtë, të sigurt dhe pa rrezik, krijohen mundësi për diagnostikim dhe trajtim në kohë, duke parandaluar komplikime të mundshme dhe duke siguruar një fillim më të shëndetshëm të jetës për fëmijët tanë. Ky është një hap tjetër përpara në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore dhe në kujdesin që u ofrojmë gjeneratave më të reja. Çdo foshnjë meriton një fillim të sigurt në jetë”, ka deklaruar Hajdari./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Osmani nga Rahoveci: Kosova zgjedh stabilitetin, punën, familjen dhe të ardhmen
Next article
Kurti në Suharekë premton mbështetje për bujqësinë, nënat dhe fëmijët

Më Shumë

Fokus

Zyrtare: Divine Myles i bashkohet Bashkimit

Bashkimi po vazhdon ndërtimin e skuadrës për sezonin e ri, ndërsa në mbrëmjen e sotme ka zyrtarizuar edhe afrimin e basketbollistit amerikan Divine Myles. “Mirë...
Lajme

Totaj për qeverinë: 400 milionë euro pagesa sociale na 2022-ta, s’luftohet varfëria me varësi të qytetarit nga qeveria

Kryetar i Prizrenit, Shaqir Totaj ka kritikuat qeverinë e Kosovës për pagesat sociale që, sipas tij, veçse krijojnë varësi të qytetarëve te qeveria ndërsa...

“Nga fusha e blertë në vijën e frontit…” – Munishi nderon ish-futbollistin e Lirisë, Përparim Thaçi

Iu vra babai në Masakrën e Tusuzit, Islam Thaçi rrëfen tmerrin pas 27 vjetësh

Ukimeri mbikëqyr punimet për rrethrrotullimin e ri në “Dardania” të Prizrenit

Arrestohet një person në Lubizhdë të Hasit, dyshohet se shtiu me armë gjatë një ahengu

“Një emër që s’shuhet kurrë” – Arpagjik’t përkulen para Përparim Thaçit

Drini i Bardhë e mbyll sezonin me spektakël, 7:0 ndaj TOP Footballit

Konfirmohet linja e deleve në Suharekë/ AUV-i merr masa urgjente në të gjithë vendin

Suhareka në zi, Muharremaj reagon pas vdekjes së Flamur Kuçit

Operacion shpëtimi në malet e Sharrit, ekipet e ShKShMK-së në terren

Atmaxhë/ Dredhëza, kulturë fitimprurëse që po avancon fermerët kosovarë

Sot finalja e Ligës së Kampionëve: PSG apo Arsenal?

Në datëlindjen e 90-të të ikonës së kinematografisë shqiptare

Edicioni i katërt i “Prizren Rock & Blues Festival”, spektakolar dhe energjik si asnjëherë më parë

Liria dështon në playoff, mbetet edhe një sezon jashtë Superligës

Lajmet e Fundit